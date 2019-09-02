Başbakan istifa etti! Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze, görevinden istifa etti.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada istifa kararı aldığını duyuran Bahtadze, bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla kararının nedenlerini açıklayacağını belirtti. Gürcistan parlamentosundaki çoğunluğun lideri Georgiy Volskiy, yeni başbakan adayının yarın iktidar partisinin siyaset kurulu toplantısının ardından belli olacağını söyledi. Bahtadze, Facebook'taki açıklamasında, "Gürcistan Başbakanı sıfatıyla ülkemizin çıkarlarının korunmasına hizmet etmek, benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. (İktidardaki) Gürcistan Rüyası Partisi'nin üyesi ve ülkemizin askeri olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Gürcistan basınında çıkan haberlere göre Bahtadze'den boşalan başbakanlık koltuğuna mevcut Dışişleri Bakanı Georgiy Gahariya'nın oturması bekleniyor.

Gürcistan'daki yasalara göre başbakanın istifası, hükümetin yetkilerini devretmesi anlamına geliyor. Bakanlar, yeni kabine kurulana kadar görevine devam ediyor. Gürcistan'ın dördüncü başbakanı olan Bahtadze, 2012 yılında göreve gelmişti.

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