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Başbakan hedefi açıkladı: Cumhurbaşkanımızı...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yapılamaz' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:08
Başbakan hedefi açıkladı: Cumhurbaşkanımızı...

Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma yaptı.  2001 yılından bugüne kadar AK Parti'ye gönül veren herkese teşekkür eden Başbakan Yıldırım, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZSİNİZ"

Kongrede kadınlara seslenen Başbakan Yıldırım, kadınların siyasetin asli unsuru olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, gururusunuz. Millete hizmet yönünde genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz.

Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz." 

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:08
  1. İstanbul
  2. başbakan binali yıldırım
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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