'Başbakan deprem bölgesine 3 gün sonra gelmişti ama Cumhurbaşkanımız...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci kez bölgeye geldiğini ifade eden depremzede 80 yaşındaki Yusuf dede, "Marmara depremi olduğunda zaman başbakan 3 gün sonra deprem yerine gitti. Cumhurbaşkanı şimdi ikinci kez geliyor, bu deprem bölgesine her şey ilk günden beri vatandaş için yapılıyor" dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ilde etkili olan yıkıcı depremin ardından ikinci kez Osmaniye’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremzede vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

"Cumhurbaşkanı deprem bölgesine ikinci kez geldi"

Vatandaşlar, yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istedi. 80 Yaşındaki Yusuf Korkmaz ise 99 depreminde dönemin başbakanın 3 gün sonra deprem bölgesine geldiğine değinerek “Allah başımızdan eksik etmesin. Ben 80 yaşındayım. Marmara depremi olduğunda zaman başbakan 3 gün sonra deprem yerine gitti ve 'yapacak hiç bir şey yok' dedi. Çalışanlarımıza da yardım olarak depremzedelere gelen şeyleri verebiliriz. Cumhurbaşkanı şimdi ikinci kez geliyor bu deprem bölgesine her şey ilk günden beri vatandaş için yapılıyor” diye konuştu.

"Acımızı paylaştılar Allah razı olun devletimizden"

Cumhurbaşkanın Osmaniye’ye gelişinden dolayı büyük heyecan yaşadıklarını aktaran Gülsüm Korkmaz ise “Çok heyecanlıyız. Heyecanla koşturduk geldik. Biz lojmanda kalıyoruz evde ciddi çatlaklar oldu. Biz de spor salonunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanımızda olma hissiyatı bile bambaşka. İyi ki var biz bu günleri tek yürek olarak atlatacağımızı düşüyorum. Acımızı paylaştılar. Allah razı olun devletimizden” ifadelerini kullandı.

Depremzedelerden Asiye Korkmaz da "Cumhurbaşkanımız ikinci kez geliyor olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bugünleri de ülke olarak atlatacağız” şeklinde konuştu.