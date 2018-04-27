Başbakan Binali Yıldırım'dan reform müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında büyük reformlar yapılacağı müjdesini verdi.

Yıldırım, 'Ben kamudaki tüm çalışanların sözleşmeli olmasından yanayım. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında 'Sözleşmeli öğretmene kadro yok mu? Kamudaki sözleşmeliler de kadro bekliyor. Bu süreçte böyle bir vaat olacak mı?' sorusuna "Ben hiç popülizm sevmem. Benim gönlümdeki kamuda çalışanların hepsinin sözleşmeli olması. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. 20 bin küsür öğretmen aldık baştan dedik ki siz beş yıl şurada çalışacaksınız dedik. Çeşitli mazeretlerle buradan filanca ile gitmek istiyorum dediler. Bu planlamayı bozuyor. Sözleşmeyle verimlilik artıyor. Bölgeler arasındaki ihtiyaçlar artıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya öğretmen alınıyor. Sözleşme iş güvenliği konusunda ve ücret bakımından bir sorun yaratmıyor. Kamu çalışanlarının tanımı tek olmalı. Bu da yine kanunla olmalı" yanıtı verdi.

Gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Reformlardan biri bu mu olacak' sorusuna, Başbakan Yıldırım 'evet' yanıtını verdi.

BÜYÜK REFORMLAR YAPILACAK

Binali Yıldırım, "Partlamentoda Cumhurbaşkanı kendi partisinden kişi sayısı azalırsa bir sıkıntı olur. Ama şu sigortası da var. Anayasa değişikliği yapılırken bunların hepsi göze alındı. Cumhurbaşkanı hükümetiyle 5 yıl boyunca memleketin işlerini yapmak için tüm yetkiyi verdi. Büyük reformlar yapılacak."

YENİ SİSTEM UYUM KANUNLARI

Yıldırım, ''Cumhurbaşkanlığı sistemi devreye gireceği için 24 Haziran'da seçimi yaptık yeni meclisi seçtik sonra yeni sistemin işlemesi lazım. Uyum kanunlarını bir yandan yapıyoruz. Ama sadece bine yakın kanunda değişiklik lazım. Bunu parlamentoda yapsak aylar sürer. Bunun için kanunlardaki uyarlama, uyum Süreçleri var. Ama bunun dışında da şeyler var. Bakanlıkların sayısı azalacak. Ne kadar bakan o kadar brokrasi demek. Tabi bunu cumhurbaşkanı karar verecek. '' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE KADRO

Başbakan Yıldırım sözleşmeli öğretmen kadrosuna ilişkin, ''Benim gönlümde kamuda çalışanların sözleşmeli olmasından yanayım.Sözleşme güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. Sözleşme performansı arttırıyor. Verimlilik artıyor. Bölgeler arasında ihitiyaçları planlama yapıyorsunuz, nerede ihtiyaç varsa oraya alıyorsunuz. Yine devlette çalışıyorsunuz. Ücret olarak da kadrolardan aşağı değil.'' dedi.

İMAR BARIŞI KAPSAMI

''İzmir'de yapıların yüzde 68'i ruhsatsız ve depreme karşı yeterli sağlamlığa sahip değil. 12 milyon yapıya ruhsata aykırı yapılış veya mülkiyet problemi var veya hiç imarı yok. Kasçak yapmış ama içinde oturuyor. Bunlara yapı kayıt belgesi vereceğiz. Yaptığımız bir af değil durum tespitidir. Yapı kayıt belgesini alacak eğer kentse dönüşüme dahil olursa ona ciddi avantajlar da sağlanacak.''