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Başbakan Binali Yıldırım'dan reform müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım canlı yayınında 24 Haziran seçimleriyle ilgili soruları cevapladı.

27 Nisan 2018 Cuma 20:36
Başbakan Binali Yıldırım'dan reform müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında büyük reformlar yapılacağı müjdesini verdi.

Yıldırım, 'Ben kamudaki tüm çalışanların sözleşmeli olmasından yanayım. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında 'Sözleşmeli öğretmene kadro yok mu? Kamudaki sözleşmeliler de kadro bekliyor. Bu süreçte böyle bir vaat olacak mı?' sorusuna "Ben hiç popülizm sevmem. Benim gönlümdeki kamuda çalışanların hepsinin sözleşmeli olması. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. 20 bin küsür öğretmen aldık baştan dedik ki siz beş yıl şurada çalışacaksınız dedik. Çeşitli mazeretlerle buradan filanca ile gitmek istiyorum dediler. Bu planlamayı bozuyor. Sözleşmeyle verimlilik artıyor. Bölgeler arasındaki ihtiyaçlar artıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya öğretmen alınıyor. Sözleşme iş güvenliği konusunda ve ücret bakımından bir sorun yaratmıyor. Kamu çalışanlarının tanımı tek olmalı. Bu da yine kanunla olmalı" yanıtı verdi.

Gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Reformlardan biri bu mu olacak' sorusuna, Başbakan Yıldırım 'evet' yanıtını verdi.

BÜYÜK REFORMLAR YAPILACAK

Binali Yıldırım, "Partlamentoda Cumhurbaşkanı kendi partisinden kişi sayısı azalırsa bir sıkıntı olur. Ama şu sigortası da var. Anayasa değişikliği yapılırken bunların hepsi göze alındı. Cumhurbaşkanı hükümetiyle 5 yıl boyunca memleketin işlerini yapmak için tüm yetkiyi verdi. Büyük reformlar yapılacak."

YENİ SİSTEM UYUM KANUNLARI

Yıldırım, ''Cumhurbaşkanlığı sistemi devreye gireceği için 24 Haziran'da seçimi yaptık yeni meclisi seçtik sonra yeni sistemin işlemesi lazım. Uyum kanunlarını bir yandan yapıyoruz. Ama sadece bine yakın kanunda değişiklik lazım. Bunu parlamentoda yapsak aylar sürer. Bunun için kanunlardaki uyarlama, uyum Süreçleri var. Ama bunun dışında da şeyler var. Bakanlıkların sayısı azalacak. Ne kadar bakan o kadar brokrasi demek. Tabi bunu cumhurbaşkanı karar verecek. '' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE KADRO

Başbakan Yıldırım sözleşmeli öğretmen kadrosuna ilişkin, ''Benim gönlümde kamuda çalışanların sözleşmeli olmasından yanayım.Sözleşme güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. Sözleşme performansı arttırıyor. Verimlilik artıyor. Bölgeler arasında ihitiyaçları planlama yapıyorsunuz, nerede ihtiyaç varsa oraya alıyorsunuz. Yine devlette çalışıyorsunuz. Ücret olarak da kadrolardan aşağı değil.'' dedi.

İMAR BARIŞI KAPSAMI

''İzmir'de yapıların yüzde 68'i ruhsatsız ve depreme karşı yeterli sağlamlığa sahip değil. 12 milyon yapıya ruhsata aykırı yapılış veya mülkiyet problemi var veya hiç imarı yok. Kasçak yapmış ama içinde oturuyor. Bunlara yapı kayıt belgesi vereceğiz. Yaptığımız bir af değil durum tespitidir. Yapı kayıt belgesini alacak eğer kentse dönüşüme dahil olursa ona ciddi avantajlar da sağlanacak.''

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:36
  1. Ankara
  2. İzmir
  3. Binali Yıldırım
  4. Başbakan
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  7. reform paketi

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet10 dk önce
    Ve akpye güle güle herkes sözleşmeli olacak cümlesi bu seçimi kaybettirir, memurlar da sözleşmeyle kadro arasındaki farkı bilmiyordu
  • edepedep12 dk önce
    biri şunlara söylesin 15 yıldır kim iktidarda madem reform yapacaktınız 15 yıl neyinize yetmedi de hala milleten vakit ve zaman istiyorsunuz..
  • Durmak yok yola devamDurmak yok yola devam15 dk önce
    Memura kadroyu 2.mahmut verdi 15 yıldır siz alamadiniz seçime giderken bu hiç olmamış başbakanım 15 yıldır size oy veriyorum.kamu çalışanın kadrosu esnek olmalı adam çalışmıyorsa kamudan atilmali velakin bir milyon tasorene kadro verdiniz hastanelerde paspasi doktor hemşire atıyor gözümle gördüm.liyakatsiz dalkavuk insanlar yönetici olmuş kamu verimliliğini azaltıyor ış yaptiramiyor.bence 600 vekil fazla valiyi seçelim reis tek başına ülkeyi yönetir. 81 valide tekekonferansla reise bilgi verir meclisin masrafı olmaz takiii biz millet olarak sürekli tek adam tarafından yonetildik hiçbir problem yoktu.bin yıldır velakin 100 yıldır demokrasi denen olguyla yönetiliyordu o olmadık musibet geldi başımıza bu seçimde buradan söylüyorum rte cumhurun basi olacak akp 200 vekilde kalacak.reis olmazsa akp hiçbirşey geldiğiniz günden beri memurla uğraşıyorsunuz.
  • eyteyt24 dk önce
    eyt yi görmezseniz oy yok
  • ismailismail34 dk önce
    16 senedir memleketi kim idare ediyor.bütün dünya devletlerini Türkiyeye düşman ettiniz.hey sahtekarlar yalancılar.miadınız doldu
  • ahmetahmet37 dk önce
    emeklilik te yaşa takılanlar için de reform varmı sayın başbakanım nokta
  • muhsinemuhsine1 sa önce
    "Bize ne ya olursa olur olmazsa olmaz." bu cümle bir ülkenin Başbakanına aittir, başkaca bir yorum gerektirmez..
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