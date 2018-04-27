Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül çıkışı!

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Alsancak garında canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI: BİZE NE!

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "Adaylığından bize ne? Adaysa çıkar millet seçer. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor. Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum." dedi.