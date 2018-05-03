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Başbakan Binali Yıldırım dilekçeyi imzaladı!

Başbakan ve AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran için Cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri dilekçeyi imzaladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:24
Başbakan Binali Yıldırım dilekçeyi imzaladı!

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti TBMM  Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildiren belgeyi Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  verilmek üzere imzaladı.Yıldırım, daha sonra belgeyi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa  Elitaş'a teslim etti.Belgede, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı  seçiminde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanımız ve  Cumhurbaşkanımız  Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM  Grubu olarak aday gösteriyoruz." ifadeleri yer alıyor.

 

YSK kararı gereğince, AK Parti TBMM Grubu'nun adaylığa ilişkin grup  kararı alındığını bildiren belge, adayın nüfus cüzdanı ve onaylı diploma örneği,  imzasını içeren yazılı muvafakatı, adli sicil ve arşiv kaydı, 6 fotoğraf ile  elektronik ortamda hazırlanan fotoğrafı da ekte sunuldu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:24
  1. Başbakan ve AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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