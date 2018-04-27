Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! 'Adayım...'

Başbakan Binali Yıldırım yeniden aday olacağını açıkladı. Binali Yıldırım, 'Vekil adayı olarak başvuracağım' dedi.

Başbakan Yıldırım, Milletvekili adaylığı için "Başvuracağım, prensip olarak milletvekillerimizin tamamı doğal adaydır. 2 yıllık sürede belki de Cumhuriyet tarihinin yaşanmayacak olaylarına şahit oldum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üstesinden geldik. Çok mutlu ve huzurluyum." dedi.