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Siyaset 'Başbakan adayı olacağım' demişti! Meral Akşener'den Başkanlık sistemi çıkışı
Siyaset

'Başbakan adayı olacağım' demişti! Meral Akşener'den Başkanlık sistemi çıkışı

Geçtiğimiz günlerde "Ben başbakan adayı olacağım" açıklaması yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerinden "Başkanlık sistemi'ni hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 22:34:00 -
'Başbakan adayı olacağım' demişti! Meral Akşener'den Başkanlık sistemi çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

Başkanlık Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Dönüş yok. Eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok." dedi.

'Bu ucube sistemi değiştireceğiz'

Geçtiğimiz günlerde bir Tv canlı yayınında "Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben Başbakan adayı olacağım." diyen İP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerinden "Başkanlık sistemi"ni hedef aldı.

Başkanlık sistemini değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen İP'li Akşener, "Sen bu ucube sistemden ve saray sefasından elbette memnun olabilirsin. Ama milletimiz her gün ağırlaşan şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bu yüzden; sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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