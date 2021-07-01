Başbağlar katliamının 28. yıldönümünde duygulandıran klip! Grup Yürüyüş seslendirdi

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Grup Yürüyüş, Başbağlar katliamının 28. yıldönümünde Yaşar Metin Aksoy'un kaleme aldığı 'Başbağlar' adlı eserini seslendirdi. Klibi bu akşam yayımlayan Grup Yürüyüş, PKK terör örgütünün bilançosu en ağır sivil katliamına ilişkin, "5 Temmuz 1993'te akşam ezanı okunduğu sırada Erzincan'ın Kemaliye ilçesine Başbağlar Köyü'ne 100 kişilik silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Besbelliydi, başını bağladı diyeydi bu saldırı. 'Sivas'ın intikamını almaya geldik!' diyen katiller, cami cemaatini ve evlerden çıkardıkları erkekleri kurşuna dizmiş; bununla da yetinmeyip köyü camisi ve okuluyla birlikte ateşe vermişlerdi. Çığlıklar alevlere karışmış; feryatlar arşa ulaşmıştı. 1'i çocuk, 1'i kadın tam 33 canımızı katlettiler. Acısı dinmedi Başbağlar'ın. Katiller yakalanmamış, yargılanmamış, cezalandırılmamışlardı. Canice tasarlanmış bir katliam, hesabı sorulmadan tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilmişti." ifadelerini kullandı.

'Acısı hala yüreklerimizde'

Grup Yürüyüş tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:

"O dönemde Mesut Çakmak abimiz tarafından yakılmıştı bu ağıt. On yıllar da geçse Başbağlar'ın acısını hâlâ yüreklerimizde hissettiğimizi ifade edebilmek amacıyla ve elbette ki katledilen canlarımıza rahmet duası niyetine yeniden yorumlamak nasip oldu bize. Bu imkânı sundukları için eserin sözlerini kaleme alan Yaşar Metin Aksoy ve bestecisi Mesut Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Yolumuz bir gün Başbağlar'a düşer belki. O zaman yiten canlarımızın mezarları başında da dua ederiz inşallah."

Başbağlar adlı eserde emeği geçenler şöyle:

Söz: Yaşar Metin Aksoy

Müzik: Mesut Çakmak

Yorum: Mehmet Ali Aslan

Aranje: İsmail Ergenler

Klip: Gökhan Ergöçün

Bağlama - Divan - Cura: Sedat Karaçay

Kaval: Başar Dikici

Davul: Gencay Kıymaz

Bas - Akustik Gitar: İsmail Ergenler

Klasik Gitar: Uğur Varol

Kayıt-Mix: Stüdyo Anka

BAŞBAĞLAR

Erzincan'dan haber geldi

Dediler: "Kanlı Borasar"

Gariplere oldu mezar

Vay yiğidim vay mazlumum vay

Oy Başbağlar oy Başbağlar

Garip anam başın bağlar

Bağladı diye besbelli

Yağdı üstüne kurşunlar vay

Yakılmış bütün evleri

Kan doldurmuş dereleri

Söyle bana kanlı testi

Kim öldürdü bebeleri vay

Nolay idim nolay idim

Delikanlı olay idim

Elde mavzer dağ başında

Zalimleri bula idim vay