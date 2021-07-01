Başbağlar katliamının 28. yıldönümünde duygulandıran klip! Grup Yürüyüş seslendirdi
Grup Yürüyüş, 28 yıl önce terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği bilançosu en ağır sivil katliamı Başbağlar'ın yıldönümünde, Yaşar Metin Aksoy'un yazdığı Başbağlar eserini seslendirdi.
Yeniakit.com.tr
Grup Yürüyüş, Başbağlar katliamının 28. yıldönümünde Yaşar Metin Aksoy'un kaleme aldığı 'Başbağlar' adlı eserini seslendirdi. Klibi bu akşam yayımlayan Grup Yürüyüş, PKK terör örgütünün bilançosu en ağır sivil katliamına ilişkin, "5 Temmuz 1993'te akşam ezanı okunduğu sırada Erzincan'ın Kemaliye ilçesine Başbağlar Köyü'ne 100 kişilik silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Besbelliydi, başını bağladı diyeydi bu saldırı. 'Sivas'ın intikamını almaya geldik!' diyen katiller, cami cemaatini ve evlerden çıkardıkları erkekleri kurşuna dizmiş; bununla da yetinmeyip köyü camisi ve okuluyla birlikte ateşe vermişlerdi. Çığlıklar alevlere karışmış; feryatlar arşa ulaşmıştı. 1'i çocuk, 1'i kadın tam 33 canımızı katlettiler. Acısı dinmedi Başbağlar'ın. Katiller yakalanmamış, yargılanmamış, cezalandırılmamışlardı. Canice tasarlanmış bir katliam, hesabı sorulmadan tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilmişti." ifadelerini kullandı.
'Acısı hala yüreklerimizde'
Grup Yürüyüş tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:
"O dönemde Mesut Çakmak abimiz tarafından yakılmıştı bu ağıt. On yıllar da geçse Başbağlar'ın acısını hâlâ yüreklerimizde hissettiğimizi ifade edebilmek amacıyla ve elbette ki katledilen canlarımıza rahmet duası niyetine yeniden yorumlamak nasip oldu bize. Bu imkânı sundukları için eserin sözlerini kaleme alan Yaşar Metin Aksoy ve bestecisi Mesut Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Yolumuz bir gün Başbağlar'a düşer belki. O zaman yiten canlarımızın mezarları başında da dua ederiz inşallah."
Başbağlar adlı eserde emeği geçenler şöyle:
Söz: Yaşar Metin Aksoy
Müzik: Mesut Çakmak
Yorum: Mehmet Ali Aslan
Aranje: İsmail Ergenler
Klip: Gökhan Ergöçün
Bağlama - Divan - Cura: Sedat Karaçay
Kaval: Başar Dikici
Davul: Gencay Kıymaz
Bas - Akustik Gitar: İsmail Ergenler
Klasik Gitar: Uğur Varol
Kayıt-Mix: Stüdyo Anka
BAŞBAĞLAR
Erzincan'dan haber geldi
Dediler: "Kanlı Borasar"
Gariplere oldu mezar
Vay yiğidim vay mazlumum vay
Oy Başbağlar oy Başbağlar
Garip anam başın bağlar
Bağladı diye besbelli
Yağdı üstüne kurşunlar vay
Yakılmış bütün evleri
Kan doldurmuş dereleri
Söyle bana kanlı testi
Kim öldürdü bebeleri vay
Nolay idim nolay idim
Delikanlı olay idim
Elde mavzer dağ başında
Zalimleri bula idim vay