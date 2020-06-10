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Siyaset

Başarıyı hazmedemeyen Meral Akşener: Erdoğan'ı uyarıyorum

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti hükümetinin ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecindeki olağanüstü başarısını hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:26:00 -
Başarıyı hazmedemeyen Meral Akşener: Erdoğan'ı uyarıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağını kaldırma kararını kendince eleştirdi. 

Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hükümeti defalarca uyardık"

Hükümetin salgın sürecindeki politikalarına değinen Akşener, şunları söyledi: Salgının başından beri hükümeti defalarca uyardık. 'Aynı gemideyiz, ortak akıl' dedik. Devlet ciddiyetine çağırdık. Milletimizin sesi olduk, önerilerde bulunduk, yanlış icraatlara eleştiriler getirdik. Kimisi yarım, kimisi geç, kimisi hiç uygulanmadı. Sürecin tamamına baktığımızda, virüsle savaşta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir başarı gösterirken, kriz yönetimi, önleyici tedbirler ve ekonomik desteklerden sorumlu olan, siyasi irade sınıfta kaldı. Ve geldiğimiz noktada, salgında yeni bir döneme girdik.

"Sayın Erdoğan ve ekibi, hatalarından bir türlü ders almıyor"

Normalleşmeye dönük adımlar atıldığını anımsatan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bir kez daha gördük ki Sayın Erdoğan ve ekibi, hatalarından bir türlü ders almıyor. İşte size, ben bilirimci, istişareye kapalı bir yönetim anlayışının, bizi getirdiği durumun son örneği, geçen haftaki sokağa çıkabilme-çıkamama-tekrar çıkabilme komedisine hep beraber şahit olduk. Salgın sürecinde, dijital iletişim araçlarıyla bütün dünya bir araya geldi. Sanatçılar canlı konserler verdi, sevenleriyle bir araya geldi. Herkes birbiriyle buluştu, ama bir tek bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile bir araya gelemedi. 

"Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum"

Çünkü onlar basın üzerinden anlaşıyorlar. Biri akşam açıklama yapıyor; 'Sokağa çıkma yasağına gerek yok' diyor. Diğeri aynı akşamın gecesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Bunu haber alan Sayın Erdoğan da ertesi gün, 'gönlünün razı olmaması' gerekçesiyle kararı iptal ediyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum.

Normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin. Bilim Kurulu'nun önerilerini harfiyen uygulayın. 

Milletimizin sağlığı yerine, kendi önceliklerinize göre atacağınız aceleci adımlar, milletçe gösterdiğimiz büyük çabanın getirdiği kazanımları kaybettirmesin.

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Yorumlar

rıza

Yurtta sulh konseyinin başkanından tamda kendine yakışır davranış. şaşırdık mı? !!!
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kızılelma

Yani su söylediklerini görende çok başarılı bir siyasetçi zanneder seni. 
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