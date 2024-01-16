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Aktüel 'Başarımız da mutluluğumuz da büyük'
Aktüel

'Başarımız da mutluluğumuz da büyük'

Yeniakit Publisher
2024-01-16 15:01:00 -
'Başarımız da mutluluğumuz da büyük'

Türkiye'nin köklü markası Ülker, çok önemli bir başarıya daha imza attı. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans değerlendirmesinde dünya genelinde 450’nin üzerindeki şirket arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde yayımladığı yazı ile iş arkadaşlarını tebrik etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde Ülker grubunun başarısını tebrik etmek amacıyla bir yazı yayımladı.

Murat Ülker yazısında şu ifadelere yer verdi;
 

Hani denir ya, “yapmışken Ülker gibi yap.” İşte arkadaşlarım yapmış, dünyaya ispat etmiş. Aferin bize, tebrik ve teşekkürler arkadaşlar.

Dört kıtaya mutluluk dağıtan küresel bir Türk şirketi olarak, Yıldız Holding bünyesinde inovasyona yatırım yapmaktan asla vazgeçmiyoruz. Küresel belirsizlik çağında, yoğun rekabet ortamında istikrarlı bir performans sürdürmek kolay iş değil… Ülkemizin lider gıda şirketi, nesillerin vazgeçilmezi Ülker’e bravo! Benimsediği odaklanma stratejisi, yenilikçi tutumu ve sürdürülebilirlik odağıyla böylesine iftihar verici bir başarıya imza atan köklü şirketimizi ne kadar tebrik etsek az… Yetkin liderlerimizin, uyumlu ekiplerimizin ve yetenekli yıldızlarımızın özverili gayretleriyle daha nice başarıya…

Ülker’in paylaşımın da detayları mevcut: https://www.linkedin.com/posts/ulker_aeslker-saesrdaesraeslebilirlik-activity-7152958104865828865-pGCB?

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ediyor.  Çevresel, sosyal ve yönetişim performansımızla kendi kategorimizde dünya birincisi olarak çok önemli bir başarıya imza attık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG- Environmental, Social & Governance) performans değerlendirmesi açıklandı. Şirketler; enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, sorumlu üretim, hissedar yönetimi vb. kriterlere göre incelendi.

Ocak 2024* itibarıyla kendi kategorimizde dünya genelinde değerlendirilen 450’nin üzerindeki şirket arasında en yüksek puanı alarak 1. olduk, aynı zamanda Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörlerden 108 şirket arasında da 1. sıradayız.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

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