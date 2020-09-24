Başarılı sukuk ihraçlarına imza attı

Akit Ekonomi

Faizsizlik prensibiyle çalışan Ziraat Katılım Bankası (Ziraat Katılım), Türkiye’ye kaynak sağlamak için kira sertifikası (sukuk) ihraçlarına ağırlık verdi. Banka, Corona virüsü (Covid-19) tedirginliğinin hakim olduğu aylarda üretime ve ticarete ara veren firmaların imdadına yetişmek için art arda ihraç yaptı. 19.2

Milyarlık hacim oluştu

Yılın ikinci çeyreğinde 10 adet sukuk ihracını başarılı bir şekilde tamamladıklarını aktaran Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlemlerden 5.5 milyar lira fonlama temin edildi” dedi. Özdemir, ihraçların tamamına nitelikli yatırımcılardan yoğun talep geldiğini kaydetti. “Faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiğimiz 61 adet sukuk ihracı 19.2 milyar lira hacme ulaştı” diye konuştu.

İstihdama da büyük destek

Covid-19 döneminde reel sektörün yanında yer aldıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi: “Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi kapsamında birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen ‘İşe Devam Finansman Desteği Paketi’ ve ‘Çek Ödeme Destek Paketi’ uygulamalarını devreye soktuk. İkinci çeyrek sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 milyar lira finansman sağladık. Kullandırdığımız nakdi fonlar önceki yıla göre yüzde 35 artışla 33.1 milyar lira seviyesine çıktı. Nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar lira olarak gerçekleşti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için uygulamaya aldığımız yeni finansman paketleriyle hem vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilmelerine hem de canlanan taleple birlikte firmaların üretimlerini istihdamlarını sürdürmelerine katkıda bulunduk.” Özdemir, reel ekonomiye katkılarını arttıracaklarını vurgulayarak, “Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Katılım finans sistemini güçlendirmek, ekonomimize destek olmak ve daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İyi bir tablo çizdik

Bireysel ve kurumsal müşterilerine kesintisiz likidite tedarik eden Ziraat Katılım için bahar aylarının verimli geçtiğinin altını çizen Özdemir, şu bilgileri verdi: “Kurumumuz, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda yılın ikinci çeyreğini 138.3 milyon lira kârla kapattı. Aktif toplamını 2019 sonuna göre yüzde 27 arttırarak 46.1 milyar liraya yükseltti. Toplanan fonları yine aynı döneme göre yüzde 30 arttırıp 33 milyar liraya çekti. Kurumumuz, ikinci çeyrekte iyi bir tablo çizdi. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştırdı. Yurt içinde 45 ilde 101 şubeye ulaştı.”

Bankkart'la da ön planda

Bankkart çalışmalarını da tamamladıklarını dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kartımız, haziran itibarıyla müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Kart hamillerimiz, Ziraat Katılım Bankkart’la üye iş yerlerinden taksitli işlem yapabilecek, puan kazanabilecek, güvenli ve hızlı şekilde elektronik ticaret ve temassız işlem gibi geniş yelpazede işlemler gerçekleştirebileceklerdir. Bankkart’la müşteri sadakatinin, ödeme sistemleri pazar payımızın ve kârlılığımızın önemli ölçüde artmasını hedefliyoruz. Ve öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde müşteri deneyimi ve tüketici beklentilerini ön planda tutarak geliştirilecek yeni özellik ve uygulamalarla beraber sektörde Bankkart kredi kartı rekabetçi bir ürün olarak yerini alacak.”

Enzim fabrikamız aktif

Finansal ortaklıklar konusunda başarılı bir grafik çizdiklerine dikkat çeken Özdemir, şöyle devam etti: “Hatırlanacağı üzere son olarak Ziraat Katılım’ın sermaye ortaklığıyla Türkiye’nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji 26 Haziran’da düzenlenen törenle faaliyetlerine başlamıştı. LIVZYM, Afrika’dan Rusya’ya kadar olan bölgede kurulan ilk endüstriyel enzim fabrikası konumundadır. Yıllık küresel pazar büyüklüğü 8 milyar dolar olan enzimler; gıda, deterjan, kâğıt, tekstil, deri ve yem sektörlerinde teknolojik ara ürün olarak kullanılmaktadır. Ziraat Katılım olarak LIVZYM yatırımımızla ithal ikame ürünlerin yurt içerisinde yerli ve milli imkânlarla üretilmesi, istihdama katkı sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Livzym Biyoteknoloji’yle kurulan finansal ortaklığın ülkemizde diğer girişimlere öncü olması ve üretim kapasitesiyle de ülke ekonomisine katma değer sağlaması beklenmektedir.”

Yerli üretim vurgusu

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Metin Özdemir, üyelerinin ekonomiye katkılarının artacağına işaret etti. Özdemir, Türkiye’ye katma değer sağlayan ihracat odaklı ve ithal ikamesi ürünlerin en önemli dayanağının katılım bankaları olacağını belirtti. Ekonomi yönetimiyle uyumlu çalıştıklarını ifade eden Özdemir, “Önceliğimiz ülke bilançosu oldu, olacak” şeklinde konuştu. Katılım bankalarının girişim sermayesi fonları kurup başlangıç aşamasındaki müteşebbislere destek olmaya çalıştıklarını açıklayan Özdemir, “TKBB üyeleri, kitle fonlama yöntemini kullanmayı amaçlamaktadırlar. Böylelikle fikirleri projeye dönüştürmek ve birikimleri ekonomiye aktarmayı planlamaktadırlar” diye ekledi.

Önemli taahhütler

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir; toplumun ihtiyaçlarını belirleyerek sektöre derinlik kazandıracak, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun ürünler ile modelleri geliştirmeye ve uygulamaya, tüm paydaşlarına değer katacak çalışmaları sürdürecekleri sözü verdi.