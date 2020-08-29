  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başarılı öğrencilerin Ilgaz Dağı'ndaki eğitim kampı sona erdi
Aktüel

Başarılı öğrencilerin Ilgaz Dağı'ndaki eğitim kampı sona erdi

Okullarında başarı gösteren 48 dezavantajlı öğrenci, kampta tasarladıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:34:25 -
Başarılı öğrencilerin Ilgaz Dağı'ndaki eğitim kampı sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da okullarındaki en başarılı 48 dezavantajlı öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimin verildiği kamp sona erdi.

Ilgaz Dağı'ndaki otelde TÜBİTAK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle 6. ve 7. sınıflara yönelik düzenlenen eğitim kampında 25 akademisyen ve öğretmen yer aldı.

"Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" temasıyla gerçekleştirilen kampta öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim aldı.

Öğretmenlerinin yardımıyla Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki çam ağaçlarına tasarladıkları kuş yuvalarını asan öğrencilerin 24 Ağustos'ta başlayan kampı sona erdi.

Proje yürütücüsü Kamil Doğanay, AA muhabirine, etkinliği güzel bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Öğrencilerin robotik yazılım, model uçak, insansız hava aracı tasarlama, drone eğitimi gibi birçok alanda bilgi sahibi olduğunu ifade eden Doğanay, "Projemizin asıl amacı 21. yüzyıl becerileri dediğimiz, üreten, ülkesine katma değer katan bireyler yetiştirmek. Bunun da öğrencileri ilkokul ve ortaokulda bu tür etkinliklerle tanıştırmakla olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında merhamet duygusunu pekiştirmek için öğrencilerden hayvan dostu barınak tasarlamalarını istediklerini anlatan Doğanay, "Öğrenciler, kuş evi tasarımı yaptılar. Kuşların ilgisini çeken renkleri araştırdılar. Bu araştırma kapsamında ahşaptan kuş evleri yaptılar. Bunları ormanımıza getirdik, ağaçlara astık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İrem Samiye Yalçın da kuş yuvası yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bizim yaptığımız yuvalar sayesinde kuşlar üşümeyecek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede
Ekonomi

Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede

Türk Savunma Sanayii bir ihracatı daha başarıyla gerçekleştirdi. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, zırhlı araçlarını Umman'a gönderdi. ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı