0553 313 94 23

Başarılı öğrenciler, Bosna Hersek ile ödüllendiriyor

Şahinbey Belediyesi bir ilke daha imza atarak okullarında 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan lise öğrencilerini Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendiriyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:51
Başarılı öğrenciler, Bosna Hersek ile ödüllendiriyor

Şahinbey Belediyesi bir ilke daha imza atarak okullarında 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan lise öğrencilerini Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendiriyor.


Öğrencileri her fırsatta çeşitli hediyeler, geziler ve ziyaretlerle ödüllendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekleyerek okullarında 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan lise öğrencilerini Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendirmek için çalışmalarını başlattı.



Özel uçakla gidecekler


Daha önce Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında imzalanan protokolle öğrencileri Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendireceği müjdesini veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu Cumartesi günü özel uçakla yola çıkacak olan başarılı öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katıldı.



“Başarıyı destekliyoruz”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimi önemsediklerini belirterek, “Eğitime büyük önem veriyoruz. Çünkü dinimizin ilk emri oku. Okumak, öğrenmek, eğitim bizim için çok önemli. Belediye faaliyetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bunun için 4 tane okul yaparak, Milli Eğitime devrettik. Bunların dışında Gençlik Merkezleri yaptık. Bu gençlik merkezlerinde öğretmenlerimizin destekleri ve katkılarıyla gençlerimize eğitimler veriyoruz. Gençlerimize her ay kitap dağıtıyoruz. Şahinbey İlçemizin çeşitli yerlerine Millet Kıraathaneleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Öğrencilerimizin spor yapabilmeleri için futbol, basketbol, voleybol topu, eşofman takımı ve 3 yıldan bu yana spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Başarılı öğrencilere 2 binin üzerinde bilgisayar dağıttık. Şahinbey Belediyesi olarak başarıyı, sporu, ve çalışmayı teşvik ediyoruz” dedi.



Başarılı öğrenciler Bosna Hersek’e gidiyor


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri daha önce Umre’ye ziyaretiyle ödüllendirdiklerini belirterek, “Okullarında 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan lise öğrencilerine daha önce hep bilgisayar dağıtıyorduk. Ancak bu defa farklı bir uygulama yaptık. Daha önce okullarında başarılı olup dereceye giren 360 öğrenci Umre’yi ziyaret etti. Bu defa öğrencilerimizi ecdat toprakları olan Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendirelim dedik. Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fetih edilen ecdat toprakları. Oraya gittiğinizde sanki Türkiye’deki herhangi bir şehirdesiniz. Orada ecdadımızın yaptığı birçok eser bulunuyor. Oraları görüp tarihimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler


Bosna Hersek’e gidecekleri için oldukça heyecanlı olan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Öncelikle bizlere böyle bir imkan sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz. Onun sayesinde ilk defa yurt dışına çıkacağız. Birçoğumuz Gaziantep dışına dahi çıkmamışken, Şimdi ecdat toprağı olan Bosna Hersek’e gidiyoruz. Başkanımızın sayesinde birçok yerler görüp, hediyelere sahip olduk. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.


Öğrenci velileri ise çocuklarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Allah Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun, onun sayesinde çocuklarımız Bosna Hersek’e gidiyorlar. Bizler dahi yurt dışını görmemişken çocuklarımız yurt dışına çıkacaklar. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:51
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali’ne doğru
    1. 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve..
    2. Eyüpsultan’da zabıtalar kahvaltı..
    3. 41 Burda AVM’den ‘Kukuli’ etkinlikleri
    4. İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini..
    5. Kaymakam Duru’dan yeni komutanlara..
    6. Araç Harp Müzesi kapandı
    7. Ege Bölge karması için seçmeler..
    8. Üniversite yönetiminden Ula Belediye..
    9. Dink cinayeti davası
    10. Yeşil Mavili minikler sahaya çıktı
    11. Endonezya’da 20 araçlık zincirleme..
    12. Bozüyük’te kurtuluşun 97. yıl dönümü..
    13. Kadın yönetmenlerin kısa filmleri..
    14. Kaymakamlık başvuruları başladı mı..
    15. Kocası tarafından boğazı kesilerek..
    16. Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
    17. Avrasya Üniversitesi akademik..
    18. Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer..
    19. Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil..
    20. Karayolunda kapıyı açan sürücü..
    21. Başkan Pekmezci, Tuzcuzade..
    22. Yıldızgörer: “İhracattaki artış umut..
    23. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil..
    24. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu
    25. Lagarde'den Avrupalı hükümetlere mali..
    26. Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor
    27. Suudi asker Yemen sınırında öldü
    28. Karesi Meclisi’nde Zafer ve Kurtuluş..
    29. Kumluca’da yaşanan hortum beyaz..
    30. Falcao transferinde şok iddia
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!