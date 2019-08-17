Başarılı öğrenciden Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayata geçirdiği proje ile Türkiye’nin gururu olan lise öğrencisi Ayçelen Sağlık’ı makamında kabul etti.

Çağfen Koleji Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Ayçelen Sağlık, “Nar Kabuklarıyla Ag-Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antimikrobiyel Etkinliğinin İncelenmesi” adlı projesiyle 19-25 Nisan 2019’da Malezya’da gerçekleştirilen “Genç Bilim Adamları Uluslararası Konferansı (ICYS) 2019” adlı yarışmada “Biyoloji” kategorisinde birinci oldu. Türkiye’nin gururu olan başarılı öğrenci Sağlık, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret ederek, elde ettiği başarının sevincini paylaştı ve kendisini kabul ettiği için Başkan Ataç’a teşekkür etti.

Başkan Ataç da, gençlerin ülkenin geleceği olduğuna dikkat çekerek, Sağlık’a başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, Sağlık’ın Başkan Ataç’a çiçek takdim etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.