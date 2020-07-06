Başarılı mühendise yargı zulmü

Muhammed Uzun İstanbul

Yerli sanayinin gelişmesi için birçok projeye imza atan, yerli otomobilin parçalarını da üreten Türkiye’nin önde gelen mühendislerinden Bekir Kurtuluş, Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile Bursa’da tutuklandı. 17/25 Aralık’tan sonra gazetemiz Akit’e verdiği röportajda, “Fetullahçılar, Hizb-ut Tahrir’e tezgah kurdu” diyerek yaşanılan zulmü tek tek anlatan Kurtuluş, Hizb-ut Tahrir’in 15 yıl önce Fatih’te düzenlendiği basın açıklamasına ‘dinleyici’ olarak katılmasından dolayı zindana atıldı. Üstelik Anayasa Mahkemesi’nin, Müslümanca yaşamayı savunan Hizb-ut Tahrir’in ‘terör örgütü değildir’ kararına rağmen.

Türkiye’nin en üst yargı organının “Hizb-ut Tahrir terör örgütü değildir” diyerek mağdurlar hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararını görmezden gelen yerel mahkemeler, bir kez daha hukuksuzlukta sınır tanımadı. Türkiye'de köklü otomotiv kuruluşlarında nitelikli projeler sunarak dikkatleri üzerine çeken Kurtuluş, 17/25 Aralık’tan sonra Akit’e verdiği röportajda, “Fetullahçılar Hizb-ut Tahrir’e tezgah kurdu” diyerek yaşanılan zulmü tek tek anlatmıştı. Fetullahçı çeteye bağlı hakim ve savcıların uydurma delilleriyle yıllarca yargılanan başarılı mühendis Kurtuluş, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Ne evinde ne de üzerinde bir çakı bile bulunmayan Kurtuluş’a hayali bir örgüt üzerinden yapılan zulüm ise Hizb-ut Tahrir’e uygulanan hukuksuzluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Yurt dışından defalarca teklif aldı ama kabul etmedi

Kurtuluş’un eşi Sevgül Kurtuluş ise gazetemize şunları söyledi: “Eşim iyi bir baba, iyi bir mühendisti. 20 senelik kariyeri boyunca hem otomotiv sektörü, hem CNC tezgah sektörü hem de robot sektöründe büyük şevkle çalıştı. Bursa’daki büyük otomobil fabrikalarının neredeyse tamamında tasarım ve saha mühendisliği yaptı. Üniversitelerde katıldığı programlarda mühendis adaylarına tecrübelerini aktarırdı. Yurt dışından defalarca teklif aldı ama hiçbirini kabul etmedi. Gece gündüz ümmete nasıl faydalı olurum diye çırpınıp dururdu. Yerli otomotiv sanayisinin gelişmesi için uğraş veren yetişmiş kadrolara değer veriliyorsa bu mağduriyete son verilmeli. Böylesine değerli mühendisler içeride değil dışarıda olmalı.”

Terör örgütü değildir

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ceza yağdırdığı Hizb-ut Tahrir’e yönelik ‘terör örgütü’ suçlamasına itiraz eden Yargıtay Üyesi Mustafa Kurtaran, 19 Temmuz 2017 tarihli şerhinde, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını, Hizb-ut Tahrir’in kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde veya başka bir ülkede şiddet olayına karışmadığını savunmuştu. Anayasa Mahkemesi ise tam 7 kez “Hizb-ut Tahrir’e haksızlık yapılmıştır” kararı vermişti.