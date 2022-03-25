Başarılı müdüre laikçi kumpas

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Sınıflarda velilerin kız ve erkek öğrencilerin ayrı masalara oturması talebi sebebiyle sol faşist medyanın hedef gösterdiği Bursa Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, Eğitim İş Sendikası mensubu öğretmenlerin kumpasına uğradığı ortaya çıktı. CHP’nin eğitim camiasını esir almak için değnek olarak kullandığı sosyal faşist Eğitim İş Sendikasına mensup bir avuç öğretmenin kız-erkek öğrencileri zorla yan yana oturtma girişimi ve sonrasında Müdür Akın’a nasıl kumpas kurdukları ifşa oldu. Sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin ayrı masalara oturması talebi sebebiyle sosyal faşist medyanın hedef gösterdiği Akın’ın açığa alındığı hadisenin altından CHP’li sendikanın FETÖ’vari kumpası çıktı. Eğitim İş sendikasına mensup öğretmelerin kız-erkek öğrencileri zorla yan yana oturtma girişimi ve sonrasında Akın’a nasıl kumpas kurdukları ifşa oldu.

Zorla yan yana oturttular

Edinilen bilgilere göre, Eğitim-İş Sendikası üyesi öğretmenler, keyfi bir şekilde sınıflarda öğrencileri bir kız bir erkek olarak zorla yan yana oturttu. Öğrencileri karşı cinsleriyle zorla bir arada oturtan CHP/Eğitim İş’li öğretmenlerin bu uygulaması hem öğrencilerin hem de velilerin tepkisini çekti. Sınıflarda rahatsızlığa sebep olan bu durum üzerine veliler yoğun tepkilerini okul müdürü Akın’a iletti. Şikayetler üzerine öğretmenlerle bir araya gelen Akın, öğrenci ve velilerin oturma düzeniyle ilgili hassasiyetini toplantıda aktararak öğrencilerin tek tip şekilde oturmaya zorlanmaması gerektiğini dile getirdi. Okulda yıllardır devam eden serbest oturma düzenine tekrar dönülmesiyle ilgili bütün eğitimciler mutabık kalırken, Eğitim İş’li öğretmenlerin uygulamada direndiği kaydedildi. Gelen tepkileri öğretmenlere bir kez daha aktaran Müdür Akın’a yönelik akıllara durgunluk veren kumpasın düğmesine tam da bu aşamada basıldı.

Belge isteyip medyaya koştular

Eğitim İş’li bir öğretmen, oturma düzeniyle ilgili uyguladıkları zorlamadan vazgeçmenin kendilerine sıkıntı oluşturmaması için tebliğin yazılı olarak verilmesi gerektiğini Akın’a iletti. Hadisenin sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşturulması için getirilen bu teklife karşı Akın da 22.03.2022 tarihli tek cümlelik talimatnamesini öğretmenlere ulaştırdı. “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir” yazılı talimatname öğretmenlere ulaşır ulaşmaz belge, önce Eğitim İş Sendikası’na, sonra fondaş medyaya aktarıldı.

Hedef gösterdiler, MEB boyun eğdi

Sözcü, Cumhuriyet, Odatv gibi yalan merkezleri, talimat almışçasına aynı anda yayınlar yaparak Müdür Akın’ı hedef gösterdi. Akın’ın imzası bulunan belgeyi yayınlayarak, “Haremlik selamlık uygulama” yorumlarıyla karalama kampanyası başlatıldı. Karma eğitim modeline bile aykırı olmayan Mithatpaşa Ortaokulu’na ilişkin bu talimatnameyi bahane eden Eğitim İş Sendikası azınlık bir grupla okulun önünde eylem yaptı. Eylemin akabinde ise Milli Eğitim Bakanlığı hemen harekete geçerek soruşturma başlattı ve bu çerçevede Müdür Haydar Akın’ın açığa alındığını duyurdu.

Veliler ve eğitimcilerden tepki

Öğrencilerin Mustafa Kemal’e secde ettirildiği okullarda öğretmen ve müdürlere soruşturma açmakla yetinen, minik öğrencilerin dansöz gibi oynatıldığı hadiselerde zayıf açıklamalarla olayı geçiştiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın, CHP güdümlü Eğitim İş ve fonlu medyasının yaygarasıyla Müdür Akın’ı görevden el çektirmesi tepkiyle karşılandı. Öğrenci velileri ve eğitimciler, Mithatpaşa Ortaokulu önünde Akın’a destek için bir araya geldi. Basın açıklamasının ardından

Akit’e konuşan Eğitim Bir Sen 1 No’lu Şube Başkanvekili Adil Yazıcıoğlu, Akın’ın göreve iadesini talep ettiklerini söyledi.

Tek suçu başarılı olmak mı?

Akın’ın 9 yıldır başarıyla görev yaptığını belirten Yazıcıoğlu, şunları söyledi: “LGS başarısına baktığımız zaman Bursa’mızda ilk 3’te yer alıyor bu okul. Eğitim paydaşlık meselesidir, veliler de bunun içerisindedir. Veliler bazen okul idaresinden isteklerde bulunabiliyorlar. Bunu okul idaresi dikkate alıyor. Velilerden gelen talep üzerine okul müdürü de bu yönde adım atıyor. Bunu fırsat bilen bazı mihraklar ‘Laiklik elden gidiyor’ tamtamcılığıyla ortamı gerdiler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Müdürümüzün yanındayız. Velilerimiz de öğrencilerimiz de müdürümüzü seviyoruz. Hiçbir suçu olmadan görevden alınan Akın’ın göreve iadesini talep ediyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz.”

Tek amacı sağlıklı nesiller

Bursa’nın en başarılı 3 okulu arasında yer alan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın velilerin şikayeti ve öğretmenlerin talebi üzerine verdiği tek cümlelik talimat şöyle: “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir.”