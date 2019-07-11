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Başarılı judocular ödüllendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Şube Sorumlusu Tanju Balatlı, judo takımının antrenmanını ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
Başarılı judocular ödüllendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Şube Sorumlusu Tanju Balatlı, judo takımının antrenmanını ziyaret etti. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandıkları başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularla yakından ilgilenen Balatlı, Türkiye Judo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Avrupa Kupaları’nda ve Balkan Şampiyonalarında derece alan sporcuları da ödüllendirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü judo takımı sporcuları katıldıkları turnuvalarda âdeta fırtına gibi esiyor. Ulusal turnuvaların yanı sıra milli takım adına mücadele ettikleri uluslararası turnuvalarda da önemli dereceler elde eden sporcular, bu başarılarıyla tüm sporseverlerin gönlünü kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Şube Sorumlusu Tanju Balatlı da, judo takımının antrenmanını ziyaret ederek, başarılı sporcuları ödüllendirdi.


Türkiye Judo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Avrupa Kupaları’nda ve Balkan Şampiyonalarında derece alan sporcularla yakından ilgilenen Balatlı, sporculara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ın selamlarını iletti.


2019 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü judo takımının 33 madalya kazandığına dikkat çeken Balatlı, “Uluslararası şampiyonalarda derece alan Niyazi Gökçen, Pınar Boğa, Zilan Ertem, Belinay Beyza Gökkaya, Öznur Efe ve Fidan Özel ile Türkiye Şampiyonalarında derece alan diğer sporcularımızı, kulübümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil ettikleri için kutluyorum. Ayrıca bu başarılarda emeği büyük olan antrenörlerimiz Fatih Akcan ve Erdal Bagaç’a da çok teşekkür ederiz. Bu önemli ve büyük başarılar özverili ve düzenli çalışmalar sonucu gelmektedir” dedi.


Yeni sezon hazırlıklarına günde iki antrenman ile devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Balatlı, “Alt yapı çalışmalarımız için judo branşımızda yaz okullarımız haftanın 3 günü yapılmakta olup, kulübümüze yeni sporcular kazandırmaya devam etmekteyiz. Ayrıca judo takımımız yeni sezon hazırlıkları için Temmuz ve Ağustos aylarında iki tane hazırlık kampı yapacak olup, Ağustos ayı sonunda Sakarya ilinde yapılacak olan 30 Ağustos Uluıslararası Zafer Kupası’na katılacaklardır” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
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