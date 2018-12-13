THY- Euroleague
0553 313 94 23

Başarılı eğitim hayatı için uyku düzeni önemli!

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, ders çalışırken verilen arada uyuyup uyanan öğrencilerin daha kolay öğrendiğini söyledi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de ilkokul öğrencilerinin 10, ortaokul öğrencilerinin 9, lise öğrencilerinin 8 saat uyumaları gerektiğini vurguladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:31
Başarılı eğitim hayatı için uyku düzeni önemli!

SAĞLIKLI UYUYAN İNSANLARDA ÖĞRENME KALICI OLUYOR

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, sağlıklı uyuyan çocuk ve yetişkinlerde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Sağlıklı uyuyan ve REM (Rapid Eye Movement-Hızlı Göz Hareketleri) uykusunu yeterince uyuyan insanlarda öğrenme kalıcı, bellek güçlü oluyor. Öğrendiği bilgiyi ihtiyacı olduğunda kullanabiliyor. Aksi takdirde bilgi uçuşabiliyor. Belki o an için bilgi kısa bir süre bellekte kalıyor ama teflon tava gibi bir süre sonra kaybolup gidiyor."

DERS ÇALIŞIRKEN UYUYUP UYANMAK ÖĞRENMEYİ ARTTIRIYOR

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için de başarıyı arttıracak önerilerde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, "Öğrencilerin ders arasında cep telefonuyla ilgilenmek, televizyona bakmak, internete girmek yerine uyuyup uyanıp, çalışmaya devam ederlerse daha çabuk öğrendiğini, daha az tekrar ile daha kalıcı bilgi edindiklerini biliyoruz. Bu bilginin edinmesinde beyindeki hipokampüs denilen bölgenin, REM uykusu döneminde sinaptogenez ile bilginin oluşumunu hızlandırdığını, karmaşık bilgileri çekmecelediğini düşünüyoruz" dedi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 10 SAAT UYUMALI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de iyi uyumanın öğrenme gücünü arttırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: 
"İlkokul çağı çocuklarının yaklaşık 10-10,5 saat uykuya ihtiyacı var. Ortaokul çağı çocuklarının ise 9 saat uyuması gerekiyor. İlkokul çağındaki çocuk sabah 07.00'de uyanıyorsa akşam 21.00 civarında yatmalı. Ortaokul çağı çocuklarının 22.00 gibi yatması gerekiyor. Çünkü saat 23.00'den sonra melatonin dediğimiz bir hormon salınıyor. Melatonin hormonu, çocukların gelişmesindeki en önemli hormon. Büyümede, hücre yenilenmesinde de en önemli hormon olan melatonin mutluluğu sağlıyor, kemik gelişimini sağlıyor. Uyku bu nedenle çocuk sağlığında çok çok önemli. Öğrenmede inanılmaz yeri var. Uyuduğunuz zaman beyniniz sinir hücreleri arasındaki iletişimi daha çok arttırıyor” dedi.

UYKUNUN 2 EVRESİ VAR
Uykunun 2 evresi olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz, "Uykumuz derin evre ve rüya evresi olarak ikiye ayrılıyor. Rüya görmeye başladığımızda yüzeyel evreden derin evreye giriyoruz. Derin evre gün boyu öğrendiğimiz bütün olayları hafızaya almamızı sağlıyor. Rüya evresi ise hafızaya aldığınız o olayları temizlemenizi ve ayıklamanızı, önemli olanları kalıcı hafızaya almanızı sağlıyor" dedi.
YATMADAN 1 SAAT ÖNCE ÇALIŞILAN DERS, ÖĞRENMEYİ ARTIYOR
Düzenli uykunun hafıza açısından çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uludüz, "Bu nedenle düzenli, kaliteli bir uyku öğrenme açısından çocuklarda çok önemli. Çocuklar ders çalıştıktan sonra en geç 1 saat içinde uyurlarsa öğrenmeleri çok ciddi artıyor" dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:31
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
    1. Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına..
    2. "Filistin halkı şehitlerinin kanını..
    3. Aşırı hijyenik olmanın zararları..
    4. Rusya'ya ağır darbe! 6 ay daha uzatıldı
    5. Afrin'de patlama! Yaralılar var
    6. Dengesiz beslenen çocuk öğrenme..
    7. Polonya'nın bağımsızlığının 100. yıl..
    8. Muskat hakkında her şey…
    9. Balıkesir'de fuhuş operasyonu
    10. Babanın çocuklarının elini sobada..
    11. Hashimoto tiroidit belirtileri nelerdir?
    12. Kızgınlığınızı içinize atmayın!
    13. Organize suç örgütüne büyük operasyon!
    14. Afrin'de terör eylemi: 4 ölü
    15. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    16. Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi
    17. Ürdün'de binlerce insan sokağa indi!
    18. Harekat öncesi Türkiye-ABD arasında..
    19. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    20. İran-İsrail arasında gerilim..
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!