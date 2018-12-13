Başarılı eğitim hayatı için uyku düzeni önemli!

SAĞLIKLI UYUYAN İNSANLARDA ÖĞRENME KALICI OLUYOR

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, sağlıklı uyuyan çocuk ve yetişkinlerde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Sağlıklı uyuyan ve REM (Rapid Eye Movement-Hızlı Göz Hareketleri) uykusunu yeterince uyuyan insanlarda öğrenme kalıcı, bellek güçlü oluyor. Öğrendiği bilgiyi ihtiyacı olduğunda kullanabiliyor. Aksi takdirde bilgi uçuşabiliyor. Belki o an için bilgi kısa bir süre bellekte kalıyor ama teflon tava gibi bir süre sonra kaybolup gidiyor."

DERS ÇALIŞIRKEN UYUYUP UYANMAK ÖĞRENMEYİ ARTTIRIYOR

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için de başarıyı arttıracak önerilerde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, "Öğrencilerin ders arasında cep telefonuyla ilgilenmek, televizyona bakmak, internete girmek yerine uyuyup uyanıp, çalışmaya devam ederlerse daha çabuk öğrendiğini, daha az tekrar ile daha kalıcı bilgi edindiklerini biliyoruz. Bu bilginin edinmesinde beyindeki hipokampüs denilen bölgenin, REM uykusu döneminde sinaptogenez ile bilginin oluşumunu hızlandırdığını, karmaşık bilgileri çekmecelediğini düşünüyoruz" dedi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 10 SAAT UYUMALI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de iyi uyumanın öğrenme gücünü arttırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İlkokul çağı çocuklarının yaklaşık 10-10,5 saat uykuya ihtiyacı var. Ortaokul çağı çocuklarının ise 9 saat uyuması gerekiyor. İlkokul çağındaki çocuk sabah 07.00'de uyanıyorsa akşam 21.00 civarında yatmalı. Ortaokul çağı çocuklarının 22.00 gibi yatması gerekiyor. Çünkü saat 23.00'den sonra melatonin dediğimiz bir hormon salınıyor. Melatonin hormonu, çocukların gelişmesindeki en önemli hormon. Büyümede, hücre yenilenmesinde de en önemli hormon olan melatonin mutluluğu sağlıyor, kemik gelişimini sağlıyor. Uyku bu nedenle çocuk sağlığında çok çok önemli. Öğrenmede inanılmaz yeri var. Uyuduğunuz zaman beyniniz sinir hücreleri arasındaki iletişimi daha çok arttırıyor” dedi.

UYKUNUN 2 EVRESİ VAR

Uykunun 2 evresi olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz, "Uykumuz derin evre ve rüya evresi olarak ikiye ayrılıyor. Rüya görmeye başladığımızda yüzeyel evreden derin evreye giriyoruz. Derin evre gün boyu öğrendiğimiz bütün olayları hafızaya almamızı sağlıyor. Rüya evresi ise hafızaya aldığınız o olayları temizlemenizi ve ayıklamanızı, önemli olanları kalıcı hafızaya almanızı sağlıyor" dedi.

YATMADAN 1 SAAT ÖNCE ÇALIŞILAN DERS, ÖĞRENMEYİ ARTIYOR

Düzenli uykunun hafıza açısından çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uludüz, "Bu nedenle düzenli, kaliteli bir uyku öğrenme açısından çocuklarda çok önemli. Çocuklar ders çalıştıktan sonra en geç 1 saat içinde uyurlarsa öğrenmeleri çok ciddi artıyor" dedi.