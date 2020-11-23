Başarı ona inanan ekiple mümkün! MÜSİAD EXPO 2020 ekimizi okurla buluşturduk

Pandemi döneminden kuvvetlenerek çıkan Türkiye, ekonomide yeni bir başarı öyküsü ortaya koyuyor. Hükümet, bu öykünün devam etmesi ve üretim ile ihracatta rekor üstüne rekor kırılması için tüm imkânları seferber ediyor.

Yeni dönem başlıyor

Ekonomi ve hukuk alanında yeni bir reform dönemine start veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise hem 2021 hem 2022 hem de 2023 hedeflerinin tutturulması için elinden geleni yapıyor. Bu durum irili ufaklı firmaları daha çok üretmeye, satmaya yöneltiyor. Türkiye’nin ihracatla büyümesini odağa alan firmalar, gerek kendilerini gerek ürünlerini müşterilerine en iyi şekilde tanıtmak için kıran kırana yarışıyorlar.

Anlamlı bir çalışma

‘Küresel Ticaret Burada’ sloganıyla gerçekleşen 18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nın önemini vurgulamak için Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr’nin reklam birimi ile ekonomi servisi ise anlamlı bir eser üretti. Reklamcılar ile habercilerin katkılarıyla yayımlanan MÜSİAD EXPO 2020 eki okurlardan ve reel sektör temsilcilerinden tam not aldı. 96 sayfalık ekte köklü holdinglerin ve şirketlerin 2020 performansları ile 2021 hedefleri ele alındı. Üreticilerin, tüccarların ve ihracatçıların şikâyetlerine, taleplerine değinildi.

Türkiye atılım halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye her alanda atılım yapıyor. Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı en iyi şekilde veriyoruz”, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “Yatırım ortamını iyileştireceğiz. Kamu gelir ve giderlerini daha kaliteli hale getireceğiz”, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın “Yerli üretimi temel alacağız. İhracatımızı önemli oranda arttıracağız”, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Akıllı şehirlerle ilgili eylem planımızı devreye sokacağız. 81 ilimizi bir birine bağlayacağız”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Dünyanın en büyük projelerini yapıyoruz. Yatırımlarımıza yenilerini eklemekte kararlıyız”, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Kırsal kalkınmaya katkıda bulunacağız. Üreticimize 23 milyar lira teşvik vereceğiz”, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Mega yatırımları hayata geçireceğiz. Ülkemizi kuvvetlendireceğiz”, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “İlerisi için umutluyuz. 2021, 2020’den daha iyi geçecek” ifadelerine yer verildi.

Tedarikçi ülke konumundayız

Eserde MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın “Türkiye üretim üssüne dönüştürmekte kararlıyız”, MÜSİAD 3. Dönem Başkanı ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat’ın “Tedarikçi ülke olarak öne çıkıyoruz”, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez’in “Stratejik alanlarda sermaye yatırımları yapacağız” açıklamalarına temas edildi. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Emlak Katılım’ın ekonomiye katkıları anlatıldı. Kamu finans kuruluşlarından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın reel sektörü rahatlatan adımlarından söz edildi. Ayrıca Türk Hava Yolları (THY), Turkish Cargo, Eminevim, Ege Yapı, Karmod, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut, Gürbaşlar Grup ve Seyidoğlu’nun da aralarında bulunduğu dev kurumlar tanıtıldı.

Yoğun tempo içerisindeyiz

Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Reklam Genel Müdürü Adem Şahin, Reklam Genel Müdür Yardımcısı İzzet Kazancı, Reklam Genel Müdür Yardımcısı Yakup Sarıçiçek, Reklam Direktörü Hüseyin Öztürk, Dağıtım Müdürü Fazlı Turunç, Ekonomi Müdürü Nevzat Orbay, Ekonomi Editörü Buğra Kardan, Sayfa Tasarımcısı Onur Yılmaz’ın katkı sunduğu MÜSİAD EXPO eki yayında.

Ekibimle iftihar ediyorum

Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com. tr Reklam Genel Müdürü Adem Şahin, MÜSİAD EXPO 2020 ekinin beğenilerek okunduğuna işaret etti. Ekin takdir topladığını vurgulayan Şahin, şu görüşleri paylaştı: “Tüm çalışmalarımızın ardından diğer kurumlarda görev yapan arkadaşlarımızdan ‘Ya bu başarıyı nasıl elde ediyorsunuz’ şeklinde sorular geliyor. Onlara ‘Takım ruhuyla’ cevabını veriyorum. Şu hakikat ki başarı ancak ona inanan bir ekiple mümkün. Dayanışmayı elden bırakmayan ekibimle iftihar ediyorum. Ekip arkadaşlarımı da tekrar tanıtmakta fayda görüyorum. Genel Müdür Yardımcımız İzzet Kazancı, inşaat ve ulaşım sektörlerinde güzel projelere imza atıyor. Genel Müdür Yardımcımız Yakup Sarıçiçek, gerek gazetemizi gerek yeniakit.com.tr’yi en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyor. Reklam Direktörü Hüseyin Öztürk ise turizm ve helal gıda yayınlarının çıkmasına önayak oluyor. Muhasebe süreçlerimizi yöneten Finans Müdürümüz İsmail Çoban’ın, yardımcısı Saadettin Bayrak’ın, Reklam Rezervasyon Müdürümüz Bilal Okur’un ve yardımcısı Mehmet Aydın’ın da elde ettiğimiz başarılarda payları büyük. Ankara Ekonomi Müdürümüz Ertuğrul Şahan da bizimle. Bu ekte emeği geçen her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca içeriğin hazırlanmasına destek olan yayın kurulumuza ve Ekonomi Müdürümüz Nevzat Orbay ile ekibine teşekkür ediyorum. Bu ekin okura ulaşmasında büyük gayret sarf eden Dağıtım Müdürümüz Fazlı Turunç Bey’e ise müteşekkirim.”

Reel sektöre 2 milyon sayfalık katkı

Yeni Akit Gazetesi, çıkardığı eklerle de adından söz ettiriyor. Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Reklam Genel Müdürü Adem Şahin, MÜSİAD EXPO eklerinden örnek vererek, şu açıklamalarda bulundu: “2014, 2016, 2018 ve 2020’de çalışma yaptık. Her ekimiz, tahminen 100 sayfaydı. Yani 400 sayfamızla reel sektörün yanında yer aldık. Yine 5 senedir BÜYÜYEN TÜRKIYE eki yapıyoruz. Ekle, şirketlerin planlarını ve projelerini dile getiriyoruz. Anadolu’da ön planda olan bir gazeteyiz, dijital platformuz. Bölgesel, yerel ekler yaptık, yapıyoruz. Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz eklerimizle biliniyoruz. Reel sektör için 8 senede minimum 2-3 milyon sayfalık haber ürettik. Bu sayfaların içeriklerinin hepsi de özgündür. Son 8 senede 10 kat büyüdük, dokunmadığımız sektör ve marka kalmadı. 2023’e de emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah, birleştirdiğimiz gazetemiz ve dijital platformumuzla özgün içerikler sunacağız.”

Kazançlı bir iş için buluştuk

100 bini aşkın üreticiyi ve tüccarı bir araya getiren MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’yla ilgili bir açıklama da YENI AKIT’ten geldi. Açıklamada “Yerli ürünlerimizi ön plana çıkaran, iç ve dış ticareti arttıracak fuara destek veren herkesi gönülden selamlıyoruz” denildi. Ayrıca şu ifadelere yer verildi: “MÜSİAD EXPO 2020 için aylar öncesinden başlayan hummalı çalışmanın hayırlı ve bereketli işlere vesile olması tüm paydaşların temennisidir. ‘Küresel Ticaret Burada’ mottolu fuarla ilgili haberleri kamuoyuna sunmuş olmak da Yeni Akit gazetesi ve yeniakit.com.tr olarak bizleri de mutlu ediyor. Üretici ile tüccarın yanında yer alan gazetemiz ve internet sitemiz, ülke ekonomisine katkıda bulunan her girişimi önce sayfalarına sonra internet sitesine taşıyarak üzerine düşen görevi yerine getirmenin sorumluluğuyla atılımlarını sürdürüyor. Hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı bir Türkiye hayaliyle 1990 yılında yola çıkan MÜSİAD’ın hizmetlerini de okurlarımızla paylaşıyoruz. Olumlu havada geçen MÜSİAD EXPO 2020’nin ise yeni yatırımlara kapı araladığına şahit olduk ve mutluluk duyduk. Dünya markaları arasında yer bulanların yanı sıra üretmeyi, satmayı planlayan, iş dünyasında yönünü arayanların buluştuğu bu platformdan bir kez daha bereketli sonuçlar yansıyacaktır.

Şahlanış hikayelerini paylaşıyoruz

Verdikleri hizmetlerle yüz binlere umut ışığı olan firmaların vizyonlarını bir kez daha ortaya koyma fırsatı bulduğumuz MÜSİAD EXPO 2020 ekimizde global yönden hızla dönüşen ekonomimizin geldiği noktayı anlattık. Gelişen iş fikirlerini ve firmaların şahlanış hikâyelerini sizlerle paylaştık. Altıncı kez yayınladığımız bu eser; Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma yolunda hangi merhalelerden geçtiğini, bu meşakkatli yolda iş dünyası temsilcilerinin neler yaptıklarını ve 2023 hedeflerine ulaşmak için nasıl bir vizyon çizdiklerini ortaya koyması açısından önem arz ediyor. Öbür taraftan fuara dair tüm gelişmelerin medya grubumuzun resmi web sitesi yeniakit. com.tr ’de de yayınladık. Bu, milli-manevi değerlerin sorumluluğunu taşıyan iş dünyasına olan yakınlığımızın önemli bir belgesi mahiyetindedir. Bizi biz yapan manevi değerleri göz ardı etmeden ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çözüm ortaklarımıza verdiğimiz destek ve onlardan aldığımız güçle daha büyük ve müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Reklamın iyisi kötüsü olmaz

Reklamın bir basın-yayın kurumu için önemli bir gelir kaynağı olduğunu da belirten Şahin, şöyle konuştu: “Hele hele Yeni Akit gibi mecralarda reklam çok daha önemli bir kulvardır. Reklam, ücret karşılığında bir ürünün veya düşüncenin kitlelere belli iletişim kanalları kullanılarak ulaştırılması anlamına gelmektedir. En nihayetinde reklam bir iletişim sürecidir. Yani ilk insandan bugüne kullanılan bir yöntemdir. Reklamın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Burada mühim olan sizin reklamı nasıl kullandığınızdır. Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr için reklam çok ama çok önemlidir. Malum, reklamın kötüsü olmaz. Okurumuz bilir ki bizim refere ettiğimiz marka güvenilirdir. Yanıltma, aldatma veya istismar bizim yöntemlerimiz arasına hiçbir zaman girmedi, girmez de. Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr olarak ne aldatan ne aldanan olduk. Biliriz ki bir gazetenin ve dijital platformunun en büyük reklamcısı, okurudur. Bugün yapılan resmi araştırmalarda güvenilirliği en yüksek çıkan gazetelerden biri Yeni Akit’tir. Reklam verenler, hiç şüphesiz hedef kitleye en etkili ulaşabilecekleri mecraları araştırıp planlama yaparlar. Yeni Akit ve yeniakit.com.tr’nin birçok sektörde en fazla reklam kullanılan gazete olması da şirketlerce yapılan güvenilirlik ve etkili mecralar araştırmasında en üst sıralarda yer almasından kaynaklanmaktadır.

Dijital dünyada gücümüzü artırıyoruz

Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Reklam Genel Müdürü Adem Şahin, dijitalleşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Online platformumuz yeniakit.com. tr ‘yi büyütüyoruz” dedi. Şahin, ayrıca şunları kaydetti: “2019 ve 2020’de dijitalleşmeyi eksene alıp yeniakit.com.tr ‘de çalışan sayımızı arttırdık. İçerikler zenginleştirdik. Online platformumuz, gündemin ötesine geçirip reel sektörle ilgili içerikler de üretmeye başladık. Hedefimiz büyük. İnşallah, aylık 150 milyona koşan trafiğimizi 2023’te 250 milyona taşıyacağız. Reel sektör temsilcilerine geniş yer vereceğiz. Okurlarımız da kendilerine ait, ilgilerini çeken sekmelere girip detayları yeniakit.com.tr’den öğrenecekler. Ekonomiden enerjiye, emlaktan otomotive dahil her sektörde olan bitenleri yeniakit.com. tr’den takip edebilecekler. Reklam verenlerimiz kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekler. Gazetemize reklam veren kuruluşlar ve markalar her iki platformda da (Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr) aynı anda yer alacaklardır. Yeni Akit Gazetesi ile ücretsiz verilen özel MÜSİAD EXPO 2020 ekine dijital platformumuz yeniakit.com.tr’den rahatlıkla ulaşabilirler. yeniakit.com.tr’ye giren okurlarımız özel MÜSİAD EXPO linkine tıklayarak 96 sayfalık 18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’yla ilgili yaptığımız çalışmalara ulaşabilirler.”

Yönetime teşekkür

Akit Medya Grubu İcra Başkanımız Sayın Mustafa Karahasanoğlu ve Müessese Müdürümüz Sayın Nuri Karahasanoğlu başta olmak üzere, Yazı İşleri müdürleri Sayın Ali İhsan Karahasanoğlu, Mehmet Duvarbaşı ve Şafak Bozkurt Bey’e yaptığımız tüm çalışmalarda başından beri verdikleri destekler ve takdirleri için Yeni Akit yönetimine bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz... Her zaman yanımızda oldular.