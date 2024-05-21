Başarı için bahane üretenlere gelsin!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu’nda eğitim gören 5.sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Azra Rabia Kaçar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan almayı başardı. Elde ettiği başarıyla 500 tam puan alan Azra, elde ettiği başarıyla afetzede ailesine umut oldu. Başarılı öğrenci Azra’ya İlçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından Üstün başarı belgesi ve kitap hediye edildi.

“Gürültüden ve ailemden uzak kalmak için sınavıma çadırda çalıştım”

Gürültüden ve ailesinden uzak kalmak için evlerinin bahçesindeki çadırda sınava hazırlandığını dile getiren Azra Rabia Kaçar, “Çok mutluyum, zaten benim hayalimdi. Bu başarı hedefimdi, öğrenince de direkt ailem ve öğretmenlerime söyledim. Ben sisteme bakamadım sistem açılmamıştı, müdür yardımcısı beni yanına çağırdığında öğrendim. Tek hayalim yazılım mühendisi olmak. Gürültüden ve ailemden uzak kalmak için sınavıma çadırda çalıştım. Kedilerim var onlarla birlikte daha mutlu oluyorum. Okulda olmadığım zamanlar dışında hep çadırdayım. Sizin öğretmenleriniz ve aileniz elinden gelen her şeyi yapıyor, bana düşen sadece düzenli kitap okumak ve düzenli çalışmak” İfadelerini kullandı.

"Biz normalde kirada oturuyoruz ama bahçemize deprem zamanından kalan çadırı kurduk"

Azra’nın annesi Saime Kaçar, evladının sessiz bir ortamda ders çalışmak için sınava evlerinin bahçesindeki deprem çadırında hazırlandığını dile getirerek ”Çok mutlu olduk, ailecek yani anlatılmaz bir mutluluk Allah'ım herkese nasip etsin. Azra aslında bilinçli bir öğrenci öğretmenleri de sağ olsunlar yönlendiriyorlar, biz de onların söyledikleriyle beraber öğretmenlerle devam ediyoruz yolumuza. Biz normalde kirada oturuyoruz ama bahçemize deprem zamanından kalan çadırı kurduk. Azra da hep sessiz sakin ortamda düzeni bozulmasını istiyor. O yüzden çadıra kitap okumak için ve özellikle bursluluk sınavına çadırda hazırlandı. Azra'yı bıraktık orada çalışıyor. Hep devamlı sessiz sakin, iki tane yavru kedisi var zaten onlarla beraber daha da mutlu oluyor” şeklinde duygularını dile getirdi.