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İSLAM Başarı duası Arapça Türkçe okunuşu: Sınavda başarı duası oku!
İSLAM

Başarı duası Arapça Türkçe okunuşu: Sınavda başarı duası oku!

Sınav duası! Başarı duası herkes tarafından merak ediliyor. Dua, Müslüman’ın sığınağıdır. Tüm istek ve arzularımızın gerçekleşmesi için dua sayesinde Rabbimizden isteriz. Duada bulunanlar arasında LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler başarı elde etmek için başarı duasının hangisi olduğu, sınavda başarılı olmak için okunacak dua hangisi? sorusunu sormakta. İşte başarı duası çocuğu sınava giren annenin okunacak dua hangisi? İşte sınava girerken okunacak dua!

Yeniakit Publisher
2022-06-04 16:55:00 - 2022-06-04 16:57:17
Başarı duası Arapça Türkçe okunuşu: Sınavda başarı duası oku!

Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar... YKS ve LGS sınavına girecek öğrenciler ile öğrenci velileri Kur’a-ı Kerim’de başarı gerilecek ayet ve duaların hangileri olduğunu merak ediyor. İşte başarı elde etmek için okunacak dua:

Rabbimiz İsra Suresi’nin 80. ayetinde şöyle buyurmakta:

De ki: "Ey Rabbim! Gireceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bitireceğim her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla! Bana katından yardımcı bir güç ver!"

Sınava girmeden önce okunacak dua

Ta-Ha suresinin 25, 26, 27, 28. ayetlerini sınavdan önce okuyabilirsiniz.

25. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Kâle rabbi-şrah lî sadrî – Musa şöyle yalvardı: “Rabbim! Göğsüme genişlik ver.

26. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Veyessir lî emir – İşimi kolaylaştır.

27. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Vahlul ‘ukdeten min lisânî – Dilimin düğümünü çöz

28. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Yefkahû kavlî – Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınav duası Arapça okunuşu:

“Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.”

Sınav duası Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.”

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