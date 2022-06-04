Başarı duası Arapça Türkçe okunuşu: Sınavda başarı duası oku!

Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar... YKS ve LGS sınavına girecek öğrenciler ile öğrenci velileri Kur’a-ı Kerim’de başarı gerilecek ayet ve duaların hangileri olduğunu merak ediyor. İşte başarı elde etmek için okunacak dua:

Rabbimiz İsra Suresi’nin 80. ayetinde şöyle buyurmakta:

De ki: "Ey Rabbim! Gireceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bitireceğim her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla! Bana katından yardımcı bir güç ver!"

Sınava girmeden önce okunacak dua

Ta-Ha suresinin 25, 26, 27, 28. ayetlerini sınavdan önce okuyabilirsiniz.

25. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Kâle rabbi-şrah lî sadrî – Musa şöyle yalvardı: “Rabbim! Göğsüme genişlik ver.

26. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Veyessir lî emir – İşimi kolaylaştır.

27. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Vahlul ‘ukdeten min lisânî – Dilimin düğümünü çöz

28. ayet Türkçe okunuşu ve meali: Yefkahû kavlî – Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınav duası Arapça okunuşu:

“Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.”

Sınav duası Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.”