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"Başarı bayrağını zirveye birlikte taşıyacağız"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş:"Bu camianın gücünü, inancını, potansiyelini ve el ele vererek neler başarabileceğini iyi biliyorum"

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:56
"Başarı bayrağını zirveye birlikte taşıyacağız"


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, "Bu camianın gücünü, inancını, potansiyelini ve el ele vererek neler başarabileceğini iyi biliyorum. Başarı bayrağını zirveye birlikte taşıyacağız." dedi.

Mavi-beyazlı kulübün bir hafta önce yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Hüseyin Üneş, Süper Lig'in 18. haftasındaki Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren futbolcularla toplantı yaptı.

Üneş, teknik direktör Mehmet Özdilek ve sportif direktör Zafer Demir'in de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada ligin ikinci yarısında puan sıralamasında üst basamaklara tırmanacaklarına inandığını söyledi.

Kulübün önceki yönetimlerinde görev aldığını anlatan Üneş, şunları kaydetti:

"Bu camianın gücünü, inancını, potansiyelini ve el ele vererek neler başarabileceğini iyi biliyorum. Siz çok daha iyi yerlere layıksınız ve ikinci yarıda hak ettiğiniz yerde olacağınızı biliyorum. Bu yolda teknik heyetimizin bilgilerinden faydalanacağız, taraftar gücümüzü arkamıza alacağız, biz de yönetim olarak çok çalışacağız. Siz de kalitenizi, gücünüzü ortaya koyarak bu güzide camiaya hak ettiği başarıları tattıracaksınız. Başarı bayrağını zirveye birlikte taşıyacağız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:56
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. Hüseyin Üneş
  4. Mehmet Özdilek
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. Zafer Demir

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