Başaramadılar! 3. Havalimanı hizmete açılıyor

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Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olan İstanbul 3. Havalimanı’nın ilk etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla bugün saat 16.30'da görkemli bir törenle açılıyor.

Erdoğan düşmanlarının hedefi haline gelmişti!

Dünyada eşine az rastlanır bir hızda tamamlanan dev proje yapım aşamasında Erdoğan düşmanlarının hedefi haline gelmişti. Henüz tasfiye edilmemiş olan FETÖ’nün yayın organları, solcular, kemalistler, CHP’liler, HDP’liler Türkiye’nin bu önemli projesinin önüne takoz koymaya çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük özverisi ile İstanbul 3. Havalimanı büyük ölçüde tamamlandı ve ilk etabı bugün hizmete girecek.

Önce engellemeye kalktılar sonra isim koyma yarışına girdiler!

Türkiye’nin gelişmesinden ve büyümesinden rahatsız olan kesimler şimdilerde yapımına türlü bahanelerle karşı çıktıkları yeni havalimanına isim koyma telaşına düştü. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu "5 yıldır çamur atanlar, şimdi ‘İsmi Atatürk olsun’ diyorlar!" başlıklı dünkü yazısında yeni havalimanının yapımına karşı çıkan ancak şimdilerde adını koyma konusunda kendilerinde yetki gören bu kesimlerin iki yüzlülüğüne dikkat çekti.

Karahasanoğlu "5 senedir sabah akşam bu havalimanı için küfredenler. Akla hayale gelmeyen iddialarla kara çalmaya çalışanlar, takoz olmak için can atanlar, “Orası bir bataklık” diyenler, kendilerini Atatürkçü olarak tanıtarak, tepemizde boza pişirenler, şimdi 5 yıldır söylediklerini unutturup yeni bir söylem ile karşımıza çıktılar. Şimdi diyorlar ki. “Yeni havalimanının adı, Atatürk olmalı.." diye yazdı.

Yazısında yeni havalimanının yapım sürecinde projeyi durdurma çabalarına değinen Karahasanoğlu, yapım aşamasında yapılan spekülatif haberleri ve projeye karşı isimlerin iddialarına yer verdi. Türkiye’nin marka değeri olacak ve İstanbul’u dünyada havacılığın yeni merkezi haline getirecek 3. Havalimanına şidd etle karşı çıkan ve iftira ve mesnetsiz iddialarla yapımına engel olmaya çalışan isimler arasında Fatih Altaylı, Metin Uca, HDP’li Ahmet Şık, FETÖ’cü Tuncay Opçin, Mehmet Altan ve Ünal Tanık gibi isimler bulunuyor.

Karahasanoğlu’nun dünkü yazısında da yer verdiği 3. Havalimanına karşı çıkan isimler şunları söylemişlerdi;

Fatih Altaylı

"3’üncü havalimanı, pistler ve terminal alanı; DHMİ hiçbir çalışma yapmadan, projesi olmadan, jeolojik etütleri yapılmadan ihale edildi. İhaleyi alanlar bu konularda hiçbir soru sormadan ve inceleme yapmadan bu işe atladılar. Zorluklarla şu anda yeni yeni karşılaşmaya başladılar ve çok açık söyleyeyim işi yapmaya hiç de gönüllü değiller. Altı tamamıyla balçık olan bir zeminle daha yeni yeni karşılaşıyorlar ve bu zeminde 1 milyar metreküp dolgu yapacaklar"

Ünal Tanık

"3. Havalimanı yazısı, son yazısı oldu. Emir geldi ve artık Fatih Altaylı yazı yazmayacak."

Mehmet Altan

"3’üncü havalimanı için tasdik edilmiş, çizilmiş herhangi bir proje var mı? Projenin onayını yapacak, kalitesini kontrol edecek firma var mı?"

Tuncay Opçin

"3. Havalimanı, 3. Köprü müteahhitleri kendi hatalarıyla batsalar bile Hazine garantisi verildiği için millet ödeyecek."

Metin Uca

"Biri bana istanbul büyükşehir belediyesi son çevre planında 3. havalimanı ve çevre sorunu konusunda ne yazıyor söyleyebilir mi?"

Tüm engellemelere rağmen tamamlandı

Gezicilerin, FETÖ’cülerin, terör sevicilerin, solcuların, kemalistlerin, CHP’lilerin tüm engelleme çabalarına, tüm iftira ve iddialarına rağmen Dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın büyük bölümü tamamlandı ve bugün milletin hizmetine açılacak.

Açılış törenine çok sayıda devlet başkanı katılacak

Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın da açılışa katılacağı aktarıldı. Ayrıca, birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da açılışta yer alacak.

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