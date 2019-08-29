0553 313 94 23

Başaralı öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi

Kilisli başarılı öğrenciler Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
Başaralı öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi

Kilisli başarılı öğrenciler Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile yapılan ortak proje ile başaralı öğrenciler Gaziantep Hayvanat bahçesi gezisi etkinliği düzenledi.


Gaziantep’te hayvanat bahçesine giden çocuklar Hayvanat bahçesindeki onlarcahayvanı yakından görme fırsatı buldular. Çocuklar, projesi hazırlayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerini teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
    1. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    2. Bakanlık müjdeyi duyurdu!4.966..
    3. Altındağ Belediye Başkanı Balcı:..
    4. Başkan Berge’den 30 Ağustos Zafer..
    5. Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüs..
    6. Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı
    7. Yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat
    8. İdam geri mi geliyor?
    9. Kumluca’da kurallara uymayan araçlar..
    10. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    11. Adalet Bakanı’ndan idam cezası..
    12. İstanbul’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım..
    13. GAHİB Başkanı Kaplan’dan 30 Ağustos..
    14. Bakan Ersoy’dan 30 Ağustos Zafer..
    15. Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    16. Havacılardan Türkiye’ye örnek olacak..
    17. Şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişi..
    18. Motosikletten ateş açıldı
    19. Enerji ithalatı faturası temmuzda..
    20. TESK Başkanı Palandöken: “Şanlı..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı