Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri kim?
Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi rakipleri | Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir 2020-2021 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sporseverler, Başakşehir'in devler liginde karşılaşacağı muhtemel rakiplerin belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Lacivert-turuncu ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki 1. ve 2. torbadaki muhtemel rakipleri oldu. İşte, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri.
Medipol Başakşehir 2019-2020 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamladı. Başakşehir gelecek sezon Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. Peki, Başakşehir’in rakipleri kim?
Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri kim?
Şampiyonlar Ligi'ne Başakşehir 4. torbadan katılacak. Temsilcimiz Başakşehir'in 1. ve 2. torbadaki muhtemel rakipleri kesinleşti. İşte, muhtemel rakipler:
1. TORBA
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
B.Dortmund