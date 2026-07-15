Başakşehir'in millet bahçeleri yazın cıvıl cıvıl

Yeşilin şehri Başakşehir, yaz aylarında millet bahçeleriyle daha da hareketleniyor. İlçenin dört bir yanına yayılan millet bahçeleri; yalnızca dinlenme alanı değil, aynı zamanda sporun, sosyalleşmenin, ailece vakit geçirmenin ve doğayla bağ kurmanın güçlü merkezleri olarak öne çıkıyor. Çocuk oyun alanlarından yürüyüş parkurlarına, bisiklet yollarından spor sahalarına, piknik ve dinlenme alanlarından sosyal donatılara kadar uzanan geniş imkânlar, Başakşehir’in yeşil yaşam vizyonunu somut biçimde yansıtıyor.

Yazın en çok ilgi gören adres: Millet bahçeleri

Başakşehir’de yaz mevsiminde özellikle Sular Vadisi, Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet yoğun ilgi görüyor. Geniş alanları, güçlü yeşil dokuları ve çok yönlü kullanım imkânlarıyla öne çıkan bu üç merkez; ailelerin, çocukların, gençlerin ve sporseverlerin en çok tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.

550 bin metrekarelik büyüklüğüyle Sular Vadisi, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, tematik oyun alanları ve dinlenme noktalarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Başakşehir Millet Bahçesi ise biyolojik göleti, spor alanları, yürüyüş parkurları, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılarıyla şehrin merkezinde doğayla iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Bahçeşehir Gölet de geniş yeşil dokusu, gölet çevresindeki huzurlu atmosferi, spor imkânları, çocuk oyun alanları ve etkinlik kapasitesiyle yaz aylarının vazgeçilmez duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Başakşehir’in tüm millet bahçeleri yaz boyunca yaşam dolu

Başakşehir’in yeşil gücü yalnızca bu üç büyük alanla sınırlı değil. Ayazma Millet Bahçesi, Kayapark Millet Bahçesi, Çam ve Sakura Millet Bahçesi, Altınşehir Millet Bahçesi ve Güvercintepe Millet Bahçesi de yaz boyunca komşularını ağırlamaya devam ediyor.

İlçedeki millet bahçelerinde çocuklara özel oyun alanları, keşif ve macera parkurları, fitness alanları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kaykay pistleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, dinlenme noktaları, mescit, kafe ve çeşitli sosyal donatılar bulunuyor. Bazı alanlarda sahne, amfi, çocuk kütüphanesi, trafik eğitim parkuru ve yöresel ürün alanları gibi farklı kullanım imkânları da yer alıyor. Bu yönüyle millet bahçeleri, yalnızca yeşil alan değil; günün her saatinde yaşayan çok yönlü şehir mekânları olarak dikkat çekiyor.

Yaz etkinlikleri millet bahçelerine ayrı bir hareketlilik katıyor

Başakşehir Belediyesinin her yaz düzenlediği yaz etkinlikleri de millet bahçelerine ayrı bir canlılık kazandırıyor. Başakşehir Millet Bahçesinde başlayan Mobil Festival Alanı, yaz boyunca farklı noktalarda çocukları ve aileleri etkinliklerle buluşturuyor. Böylece millet bahçeleri, yalnızca dinlenme ve spor alanı değil; aynı zamanda kültürel ve sosyal buluşmaların da merkezi hâline geliyor.

Yeşilde öne çıkan ilçe: Başakşehir

Toplam 8 millet bahçesi, kişi başına düşen 28 metrekare yeşil alan ve 14 milyon metrekareye ulaşan toplam yeşil alan miktarıyla Başakşehir, İstanbul’un en yeşil ilçeleri arasında gösteriliyor. Bu güçlü yeşil altyapı, yaz aylarında millet bahçelerinde oluşan canlılıkla birlikte ilçenin yaşam kalitesini daha da artırıyor.

Başakşehir’in millet bahçeleri, şehir hayatının temposundan uzaklaşmak, çocuklarla güvenli alanlarda vakit geçirmek, spor yapmak, doğayla buluşmak ve ailece keyifli anlar yaşamak isteyen herkes için yaz boyunca cazibesini koruyor.