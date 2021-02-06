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Spor Başakşehir'e üst üste 3'üncü şok!
Spor

Başakşehir'e üst üste 3'üncü şok!

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 20:11:00 -
Başakşehir'e üst üste 3'üncü şok!

Süper Lig'in 24. haftasında bir İstanbul derbisine de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Mücadelenin 19. dakikasında Medipol Başakşehir, öne geçme fırsatını kullanamadı. Bu dakikada kazanılan penaltı için topun başına geçen Giuliano, atışı gole çeviremedi. Brezilyalı orta saha geçen hafta oynanan Galatasaray maçında da kullandığı penaltı atişında Muslera'yı geçememişti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Fatih Karagümrük, 52. dakikada Jimmy Durmaz ile 1-0 öne geçti.

Kalan sürede iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve maçtan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.

Çıkışını sürdüren ve son 4 maçta 3. kez galip gelen Fatih Karagümrük, puanını 37'e çıkardı.

Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 2. maçtan da puan çıkaramayan Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 6 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler 24 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mahmut Tekdemir (Dk. 45 Ndayishimiye), Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 77 Demba Ba)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Ndao (Dk. 87 Lens), Castro (Dk. 87 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 82 Salibur), Ademi (Dk. 68 Sobiech)

Gol: Dk. 52 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 35 Campi (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Azubuike (Medipol Başakşehir)

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