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Spor

Başakşehir’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:02:04 -
Başakşehir’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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