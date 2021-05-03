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Spor

Başakşehir'den kritik galibiyet

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:11:00 -
Başakşehir'den kritik galibiyet

Süper Lig'in 39.hafta mücadelesinde Başakşehir 1-0 geri düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla son 4 maçında 3.galibiyetini alırken, Sarı-Lacivertliler üst üste 3.maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig'in 39. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir adım attı.

Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'in attığı golle öne geçerken, Başakşehir'in galibiyet gollerini 63. dakikada Aleksic ile 88. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ankaragücü'nde 79. dakikada sarı kart gören Kulusic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından yenilmediği son 4 haftada 10 puan toplayan Başakşehir, 43 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti. 5 haftadır kazanamayan Ankaragücü ise 38 puanla küme düşme hattında kaldı.

Süper Lig'de 40. haftada Sivasspor - Başakşehir ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçları oynanacak.

PUAN DURUMU

(43) Antalyaspor (1 maçı fazla)

(43) Başakşehir

(41) Yeni Malatyaspor

(40) Kasımpaşa

(39) Kayserispor

-------------------

(38) Ankaragücü

(37) Erzurumspor

(35) Gençlerbirliği

(28) Denizlispor

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