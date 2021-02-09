Başakşehir'den Fenerbahçe'ye büyük çalım
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu.
İlk yarıda Başakşehir, Fernandes'in 42. dakikadaki golüyle öne geçerken, 45. dakikada Lemos'un gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
İkinci yarıda ev sahibi ekip, 72. dakikada Valencia'nın skora denge getirdiği karşılaşmada uzatma devrelerine gidildi.
Başakşehir uzatmalarda yine öne geçti
İlk uzatma devresinde Glubrandsen, 96. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.
İlk yarı finalist Başakşehir
Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada ilk yarı finalist oldu.