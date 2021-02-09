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Spor Başakşehir'den Fenerbahçe'ye büyük çalım
Spor

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye büyük çalım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 23:58:00 - 2021-02-09 23:59:28
Başakşehir'den Fenerbahçe'ye büyük çalım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu.

İlk yarıda Başakşehir, Fernandes'in 42. dakikadaki golüyle öne geçerken, 45. dakikada Lemos'un gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, 72. dakikada Valencia'nın skora denge getirdiği karşılaşmada uzatma devrelerine gidildi.

Başakşehir uzatmalarda yine öne geçti

İlk uzatma devresinde Glubrandsen, 96. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.

İlk yarı finalist Başakşehir

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada ilk yarı finalist oldu.

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