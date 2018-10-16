Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Başakşehir yönetim kurulu Arda Turan için toplandı. Toplantısı sonrası yapılan açıklamada Arda Turan'a milli takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında çıkan olaylarla ilgili 2 milyon 500 bin TL para ceza verildiği açıklandı.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü