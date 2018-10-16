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Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Başakşehir yönetimi, şarkıcı Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası verdi.

16 Ekim 2018 Salı 14:27
Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Başakşehir yönetim kurulu Arda Turan için toplandı. Toplantısı sonrası yapılan açıklamada Arda Turan'a milli takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında çıkan olaylarla ilgili 2 milyon 500 bin TL para ceza verildiği açıklandı.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:27
  1. İstanbul
  2. arda turan
  3. başakşehir
  4. berkay şahin
  5. arda ceza

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_1 sa önce
    başakşehirde fırsattan istifade edip yaptı yapacağını,ardanın yaptığı doğru değil lakin bu kadar abartmakta ne kadar doğru,bu kadar tepki niye,oldu olacak asın gitsin yahu adamı,bir teröriste bu kadar tepki gösterilmedi bu ülkede onlarcası geberiyor günde onlarcası yakalanıyor hani tepki,20-30 asker öldürmüş teröristlere bu kadar tepki gösterilmedi,adam sarhoş yaptı yapacağını haram denilen şeyin sonu bu olur,herkes ahlak bekçiliğine soyundu,tv lerde atıp tutmalar yok erkeksen bağlan vs ucuz edebiyatlar yapmalar,kimsiniz siz devletin ahlak memurumusunuz,zina serbest oldu kanunla neden tepki vermediniz nerdeydi aklınız ahlakınız,şimdi çıkmış yok onu dedi yok bunu dedi diye ahkam kesiyorsunuz ahlak musveddeleri sizi,sizi ve sizin akıl babalarınızı çok iyi biliriz biz
  • birisibirisi1 sa önce
    oğlum böyle olacağına işsiz kalsın daha iyi .
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    adaleş mülkün temelidir paran varsa her şey tc adaleşinde kitabına uydurulur 2,5 milyon olur 2,5 tl , 30 yıl hapis cezası düşer 3 aya iyi hal cart curt caaarrrtt kaba caaaarrrttttt.neticemi berrrrraaaat
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bu yaratığı haber yapmayın artık... Mekanagidip sarkıntılık yaptığı için değil kimse yanlış anlamasın o tür yerlere gidenler için herşey mübah adı üstünde herkes birbirini yapar ama gizli kalır giden aşufte açık etmişse Arda denen itin bunda suçu yok
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