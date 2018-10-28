Başakşehir’de yoğun Beşiktaş mesaisi başladı

Tesislerde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde yapılan antrenmana Atiker Konyaspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti. Turuncu-lacivertli takım, salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.