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Başakşehir’de yoğun Beşiktaş mesaisi başladı

Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:25
Başakşehir’de yoğun Beşiktaş mesaisi başladı

Tesislerde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde yapılan antrenmana Atiker Konyaspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.  Turuncu-lacivertli takım, salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:25
  1. Konya
  2. başakşehir
  3. beşiktaş

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