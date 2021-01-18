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Spor Başakşehir'de yıldız isim ile yollar ayrıldı
Spor

Başakşehir'de yıldız isim ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Kerim Frei ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 19:20:00 -
Başakşehir'de yıldız isim ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir, Kerim Frei ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ 2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Hollanda ekibi Emmen ile anlaştı

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Kerim Frei Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen'e transfer oldu. Emmen Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan, Kerim'in sol bek oyuncusu kardeşi Elias Frei ile de 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

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