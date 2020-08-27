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Yerel Başakşehir’de yangın paniği! 6 kişilik aile kurtuldu
Yerel

Başakşehir’de yangın paniği! 6 kişilik aile kurtuldu

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın panik havası oluşturdu. Yangından 6 kişilik aile son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 08:22:00 -
Başakşehir’de yangın paniği! 6 kişilik aile kurtuldu

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Ziya Gökalp Mahallesi Buhara Sokak’ta tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangında gecekonduda yaşayan 6 kişilik aile son anda dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Dışarı çıkan 6 kişilik ailenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, can kaybının olmadığı da açıklandı.

Yoğun çabalar sonucu itfaiye ekipleri tek katlı gecekonduda çıkan yangını söndürmeyi başardı.

Edinilen yeni bilgilere göre, gecekondunun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangından kurtulan aileyi mahalledeki vatandaşlar teselli etti.

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