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Başakşehir'de uyuşturucu baskını!

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 676 kilogram skunk ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

20 Ekim 2019 Pazar 12:44
Başakşehir'de uyuşturucu baskını!

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 676 kilogram skunk ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Park Timleri, Başakşehir'de bir adresten araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin yaşadığı siteyi takibe alan ekipler, aracıyla eve gelen şüpheliyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 valiz içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirdi. Şüpheli Enver Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 20 valiz içerisinde 618 kilogram skunk bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:44
  1. İstanbul
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