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Yerel Başakşehir'de silahlı kavga! 2 ölü
Yerel

Başakşehir'de silahlı kavga! 2 ölü

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 20:14:00 -
Başakşehir'de silahlı kavga! 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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