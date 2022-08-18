Başakşehir’de riskli bina stoku yüzde 50’den yüzde 15’e düştü

Erdoğan Gül

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle İstanbul’da öncü konumda. 2009 yılında yüzde 50 olan riskli yapı stoku oranı, deprem ve doğal afet riskine karşı başlatılan dönüşüm çalışmalarıyla yüzde 15’ya kadar gerilemiş durumda. 5 yılın sonunda bu oranın yüzde 8’e indirilmesi adına çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Süreç titizlikle yürütülüyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Kartoğlu, “Deprem, maalesef hayatımızın gerçeği. Depreme hazırlıklı olmak, can kaybını en aza indirecek tedbirleri almak bizim görevimiz. Ülkemiz, aktif deprem faylarının merkezinde yer alıyor. 17 Ağustos 1999 Marmara, 2003 Bingöl, 2011 Van, 2020 Elazığ ve İzmir depremlerinde büyük acılar yaşadık, binlerce vatandaşımızı kaybettik. Peki, Başakşehir olarak biz neler yaptık, başardık mı? Evet, ‘Başakşehir başardı’. Aldığımız önlemlerle ciddi bir yol kat ettik” ifadelerini kullandı.

Başakşehir’in her mahallesinde kentsel yenilemeye büyük önem verdiklerini belirten Kartoğlu, “2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stokumuzu, dönüşüm çalışmaları ve konut projelerimizle birlikte yüzde 15’e düşürdük. Sene sonuna kadar bu oranı yüzde 14’e, 5 yılın sonunda ise yüzde 8’e kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Bu orana ulaşmak için Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerimizde kentsel yenileme çalışmalarımız harıl harıl sürüyor. Ada bazlı yaptığımız yenilemeler ile komşularımız için modern ve konforlu yaşam alanları oluşturuyoruz. Köprülerde ve hastanelerde kullanılan deprem izolatörünü konutlara taşıdık. Türkiye’de bir ilke imza attık” diye konuştu.

Her yanımız acil toplanma alanı

Başakşehir’in zemin sağlamlığı gibi yeşil alan noktasında da şanslı olduğunu aktaran Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’de 4,5 milyon metrekare park alanımız bulunuyor. Her yanımız park, her yanımız acil toplanma alanı. Biz depreme karşı tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir başardı. Başakşehir, birlikte başardı” şeklinde konuştu.