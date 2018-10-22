THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Başakşehir’de midibüs sürücüsüne yumruklu saldırı

Başakşehir’de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan midibüsün şoförü bir şahsın saldırısına uğradı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:15
Başakşehir’de midibüs sürücüsüne yumruklu saldırı

Başakşehir Boğazköy’de iddiaya göre midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiyi almayan sürücüyü durakta bekleyen kişi, aracın kapısı açılır açılmaz yumruklarla saldırdı. Kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı olduğu belirtilen midibüs şoförü Hasan Alıç ise neye uğradığı şaşırdı. Yaşlı sürücüye yapılan saldırı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın araca binmesiyle şoförü yumruklamaya başladığı görülüyor. Saldırganın yumruklarına maruz kalan midibüs şoförünü ise araya giren yolcular kurtardı. Yaşlı sürücüyü darp eden kişi, olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki sürücü, polis merkezine giderek şikayette bulundu. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:15
  1. Başakşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İpler iyice gerilecek! Rus askerleri harekete geçti
    1. İpler iyice gerilecek! Rus askerleri..
    2. Yunan liseliler Eğitim Bakanlığı'nı..
    3. Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
    4. Yüksek tansiyon sara nöbetleri..
    5. Çıplak ayakla yürüyün
    6. Anadolu'dan gelen sağlık: Işgın'ın..
    7. Çorapla asla uyumayın! Neden mi?
    8. Köpeği demir sopayla döven caniye 3..
    9. Fırında yoğurt nasıl yapılır?
    10. 'Çöl Davosu'nu bu kez hackerlar vurdu!..
    11. Yer elmasının faydaları saymakla..
    12. Belçika medyası: Cemal Kaşıkçı..
    13. Muğla'da orman yangını çıktı
    14. Ev yapımı salep nasıl yapılır?
    15. Ek gıdaya geçildiğinde...
    16. Bolu'da bıçakladığı arkadaşını sağlık..
    17. Adnan Oktar operasyonunda kritik isim..
    18. Melisa çayı kabızlığa çare
    19. Trabzonspor'da kritik randevu
    20. Bebeğini denize atan anneye müebbet..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur