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Başakşehir'de kaza: Boyacının üstüne asansör kabini düştü

Başakşehir'de üstüne asansör kabini düşen boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.

17 Nisan 2018 Salı 17:54
Başakşehir'de kaza: Boyacının üstüne asansör kabini düştü

Olay saat 16.30 sıralarında Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'ndeki döner imalathanesinde meydana geldi. Azeri uyruklu boyacı, asansör boşluğunu boyadığı sırada asansörün halatı koptu. 3. katta bulunan kabin hızla yere çakıldı. Azeri uyruklu boyacı olay yerinde yaşamını yitirdi. Boyacının cesedi yapılan incelemenin ardından boşluktan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:54
  1. BAŞAKŞEHİR
  2. ASANSÖR KABİNİ
  3. KAZA

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