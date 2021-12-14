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Yerel Başakşehir’de kamyonda feci yangın
Yerel

Başakşehir’de kamyonda feci yangın

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 14:06:00 -
Başakşehir’de kamyonda feci yangın

Başakşehir'de seyir halindeki kamyonun şoför mahallinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayaşehir yolunda ilerleyen 34 GG 1663 plakalı kamyonun şoför mahallinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden şoför, kamyonu durdurarak araçtan indi. Şoför, yangın tüpüyle alevlerin büyümesini engellemeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyondaki yangını söndürdü.

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