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Gündem Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Gündem

Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir’de 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 07:37:00 -
Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Eski Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı, itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndürdü.

 

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