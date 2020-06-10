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Spor

Başakşehir’de futbolcuların gözünden futbola dönüş

Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından ’Futbolcularımızın Gözünden Futbola Dönüş Tedbirleri’ başlığıyla yayınladığı videoda turuncu-lacivertli oyuncuların evlerinde ve tesislerde uyguladığı korona virüs tedbirlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:21:03 -
Başakşehir’de futbolcuların gözünden futbola dönüş

Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından ’Futbolcularımızın Gözünden Futbola Dönüş Tedbirleri’ başlığıyla yayınladığı videoda turuncu-lacivertli oyuncuların evlerinde ve tesislerde uyguladığı korona virüs tedbirlerini paylaştı.


Korona virüs sebebiyle ara verilen Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala takımlar da yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Başakşehir de sosyal medya hesabından yayınladığı videoda futbolcuların evlerinden çıkıp tesislere gelen kadar ve ardından da antrenman öncesi ile sonrasında korona virüs tedbirlerine nasıl uyduğunu sporseverlerle paylaştı. Görüntülerde oyuncuların sık sık ellerini dezenfekte ettiği ve tesislerde spor aletlerini kullanırken eldiven taktığı göze çarpıyor. İdman haricinde tesis içinde maskeyle dolaşan turuncu-lacivertliler, yemeklerini ise açık büfe yerine önceden hazırlanmış ve kapalı halde kendilerine sunulan kaplarda yiyor.


Videoda, futbolcular korona virüs testlerinin ardından tesislerden ayrılıyor.

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