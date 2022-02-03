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Spor Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlığı
Spor

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlığı

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 19:18:00 -
Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlığı

Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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