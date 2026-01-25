  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Başakşehir'de feci olay
Gündem

Başakşehir'de feci olay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Başakşehir'de feci olay

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde arıza yapan kamyonu tamir etmeye çalışırken kabinin altında kalan sürücü hayatını kaybett,

Başakşehir'de arıza yapan aracını tamir etmeye çalışan kamyon şoförü, kabinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi'nde kamyon şoförü Ali Çevik, arıza yapan aracın kabinini kaldırarak motoru tamir etmek istedi. Çevik'in çalıştığı sırada sürücü kabini üzerine düştü.

 

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Çevik'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Çevik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

