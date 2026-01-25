Başakşehir'de feci olay
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde arıza yapan kamyonu tamir etmeye çalışırken kabinin altında kalan sürücü hayatını kaybett,
Başakşehir'de arıza yapan aracını tamir etmeye çalışan kamyon şoförü, kabinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi'nde kamyon şoförü Ali Çevik, arıza yapan aracın kabinini kaldırarak motoru tamir etmek istedi. Çevik'in çalıştığı sırada sürücü kabini üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Çevik'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Çevik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.