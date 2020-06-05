  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başakşehir'de "Arabada Sinema" etkinliği

Başakşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında "evde kal" çağrılarına uyarak bir süredir dışarı çıkamayan ilçe halkı için "arabada sinema" etkinliği düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:57:09 -
Başakşehir'de "Arabada Sinema" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "evde kal" çağrılarına uyarak bir süredir dışarı çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan vatandaşlar için "arabada sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs pandemisi sürecini çoğunlukla evlerinde geçiren ilçe sakinleri için açık alanda "filmin keyfini sür" sloganıyla sinema etkinliği düzenledi.

Fatih Terim Stadyumu otoparkındaki sinema etkinliğinde, yılın en çok izlenen filmi olan "7. Koğuştaki Mucize" sinevizyondan beyaz perdeye yansıtıldı. Otoparkı yaklaşık 500 araçla dolduran vatandaşlar filmi izlerken zaman zaman duygulandı.

Araçlarında film izlemenin keyfini yaşayan konuklara patlamış mısır, çay ve gazoz ikram edildi.

Filmin haziran ayında ilçenin belirlenen noktalarında 3 kez daha izleyiciyle buluşacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı