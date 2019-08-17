Başakşehir'de 2 önemli eksik
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, öğle saatlerinde Malatya'ya gidecek.
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