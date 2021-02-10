  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir yenilgisinin ardından Emre Belözoğlu iddiası
Spor

Başakşehir yenilgisinin ardından Emre Belözoğlu iddiası

Nihat Kahveci, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:05:00 -
Başakşehir yenilgisinin ardından Emre Belözoğlu iddiası

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a karşı aldığı yenilgi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda ett. Sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin'le birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu, düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabında sarı lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci, çarpıcı iddialarda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti.

Nihat Kahveci, arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek 'İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz' ifadelerini kullandı.

Kahveci'nin sözleri şöyle;

"Emre Belözoğlu yerinde olmak istemezdim. Görevini yap bu futbolu izle misali. Çok üzgündür. Turu geçse de Sevgili Erol Bulut bilemiyorum kaç Fenerbahçe taraftarını memnun eder. Harun hata yapmaya çıkmış gibi oynadı. Szalai ‘ye ayak uyduramadılar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

köşesine çekilsin fetö bahçe daha başarılı olur!

bence
  • Yanıtla
İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına hayati uyarı
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına hayati uyarı

İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarına piyasadaki dalgalanmayı fırsat bilen 'çakal sürüsüne' dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek haya..
LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı
Gündem

LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı

Eski FED Ekonomisti ve Dünya Gazetesi yazarı Ekin Şahinöz sosyal medyadan LGBT'li sapkınlara iş teklif etti.
Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'
Gündem

Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'

Bloomberg, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'de taviz vermeye hazır olduğunu iddia etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay