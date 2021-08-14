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Ekonomi Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor'u konuk edecek
Ekonomi

Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:17:00 -
Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geçen sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 tamamlanmıştı.

 

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