Başakşehir uzatmalarda güldü! Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni son bölümde gelen gollerle 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in üçüncü haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 83. dakikada penaltıdan Demba Ba ve 90+1. dakikada Edin Visca kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 36. dakikada Giovanni Sio attı. Puanını 3'e yükseltti Bu galibiyetle Süper Lig'in üçüncü haftasında ilk galibiyetine ulaşabilen Medipol Başakşehir, puanını 3'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı. Medipol Başakşehir, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

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